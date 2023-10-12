Тільки не в холодильнику – як зберегти яблука на зиму

Яблука – це смачний і корисний фрукт, який так хочеться куштувати у прохолодну пору року. Саме тому важливо знати, як зберегти їх смак та вигляд у найдовші терміни.

Яблука краще зберігати без холодильника, найкращими способами будуть ті, які використовували наші предки сотні років. 24 Канал зібрав добірку порад про те, де можна зберігати ці чудові фрукти.

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Погріб або холодний підвал

Якщо ви є щасливим власником такого приміщення, то воно стане просто найкращим рішенням. Важливо вибрати холодне, вологе місце з стійкою температурою, близької до 0 градусів. Важливо розкласти яблука у дерев'яні або картонні ящики, щоб уникнути пошкодження фруктів.

Сушені яблука

Ще один спосіб, яким здавна користуються в Україні – це суш. Ви можете виготовити яблучні чипси або сушені яблука. Використовуйте спеціальну сушарку для фруктів, духовку чи навіть сонце. Сушені яблука зберігаються тривалий час і можуть бути використані для приготування снеків чи напоїв.

Трішки креативності

Деякі люди успішно зберігають яблука, закопавши їх у піску. Він забезпечує природню ізоляцію та захист від морозу. Цей метод може бути особливо корисним для тих, хто живе в районах з великими морозами.

Ще один спосіб – паперові мішки. Якщо ви кладете яблука в ящики або контейнери, вкладіть між ними паперові мішки або окремі листи паперу. Це допоможе вам уникнути контакту фруктів між собою та подовжити їх зберігання.

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