Цікавою прикрасою для будь-якої паски стануть ніжні квіти з маршмеллоу. Вони кріпитимуться до вершечків за допомогою густої солодкої глазурі.
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Як зробити декор на паску з маршмелоу
Для декорування паски квітами краще взяти кольоровий маршмелоу. Пастельні тони виробів із зефіру гарно контрастуватимуть з білосніжною білковою шапочкою.
- На невеликому маршмелоу зробіть чотири надрізи чистими маленькими манікюрними ножицями.
- Сформуйте квітку, скріпивши між собою пелюстки.
- У центр помістіть фігурну кондитерську посипку – це буде серцевина квіточки.
- Прикрасьте паску повітряними квітами, закріпивши їх на свіжій глазурі.
Ще одне ефектне доповнення великодньої випічки – вербові котики з маршмелоу. Для цієї прикраси потрібна ще соломка, яка буде "гілочками" верби. Маршмелоу для цієї прикраси краще брати білого кольору.
- Розріжте зефір по діагоналі, закругліть кути та прикріпіть на соломку.
- Виконайте те саме з іншими маршмелоу.
- Готову гілочку верби з котиками присипте цукровою пудрою, щоб створити ефект пухнастості, і прикрасьте свої паски.