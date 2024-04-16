Ваша заквітчана паска буде найгарнішою: як зробити фантастичний декор з маршмелоу

Прикрашання великодньої випічки – творчий і цікавий процес, до якого можна залучити дітей. Виготовлення солодкого декору разом із батьками не лише сприятиме їхньому розвитку, а й познайомить з українськими традиціями.

Цікавою прикрасою для будь-якої паски стануть ніжні квіти з маршмеллоу. Вони кріпитимуться до вершечків за допомогою густої солодкої глазурі.

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Як зробити декор на паску з маршмелоу

Для декорування паски квітами краще взяти кольоровий маршмелоу. Пастельні тони виробів із зефіру гарно контрастуватимуть з білосніжною білковою шапочкою.

На невеликому маршмелоу зробіть чотири надрізи чистими маленькими манікюрними ножицями.

Сформуйте квітку, скріпивши між собою пелюстки.

У центр помістіть фігурну кондитерську посипку – це буде серцевина квіточки.

Прикрасьте паску повітряними квітами, закріпивши їх на свіжій глазурі.

Ще одне ефектне доповнення великодньої випічки – вербові котики з маршмелоу. Для цієї прикраси потрібна ще соломка, яка буде "гілочками" верби. Маршмелоу для цієї прикраси краще брати білого кольору.

Розріжте зефір по діагоналі, закругліть кути та прикріпіть на соломку.

Виконайте те саме з іншими маршмелоу.

Готову гілочку верби з котиками присипте цукровою пудрою, щоб створити ефект пухнастості, і прикрасьте свої паски.