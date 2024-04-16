Ваша заквітчана паска буде найгарнішою: як зробити фантастичний декор з маршмелоу

16 квітня 2024, 15:45
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Прикрашання великодньої випічки – творчий і цікавий процес, до якого можна залучити дітей. Виготовлення солодкого декору разом із батьками не лише сприятиме їхньому розвитку, а й познайомить з українськими традиціями.

Цікавою прикрасою для будь-якої паски стануть ніжні квіти з маршмеллоу. Вони кріпитимуться до вершечків за допомогою густої солодкої глазурі.

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Як зробити декор на паску з маршмелоу

Для декорування паски квітами краще взяти кольоровий маршмелоу. Пастельні тони виробів із зефіру гарно контрастуватимуть з білосніжною білковою шапочкою.

  • На невеликому маршмелоу зробіть чотири надрізи чистими маленькими манікюрними ножицями.
  • Сформуйте квітку, скріпивши між собою пелюстки.
  • У центр помістіть фігурну кондитерську посипку – це буде серцевина квіточки.
  • Прикрасьте паску повітряними квітами, закріпивши їх на свіжій глазурі.

Ще одне ефектне доповнення великодньої випічки – вербові котики з маршмелоу. Для цієї прикраси потрібна ще соломка, яка буде "гілочками" верби. Маршмелоу для цієї прикраси краще брати білого кольору.

  • Розріжте зефір по діагоналі, закругліть кути та прикріпіть на соломку.
  • Виконайте те саме з іншими маршмелоу.
  • Готову гілочку верби з котиками присипте цукровою пудрою, щоб створити ефект пухнастості, і прикрасьте свої паски.
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Автор: Ольга Котів