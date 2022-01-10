День чорного шоколаду: рецепти популярних десертів

10 січня 2022 , 19:04
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Джерело:

24 канал

Чорний шоколад – улюблений смаколик мільйонів людей в цілому світі. Саме сьогодні, 10 січня, відзначають день чорного шоколаду.

Ми підготували для вас рецепти класичних десертів з чорним шоколадом, які точно сподобаються кожному: брауні та фондан.

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Чорний шоколад – не тільки смачний, а й корисний. Дієтологи радять вживати його навіть тоді, коли ви на дієті. Щоправда, 1 – 2 кубики. Він підвищує настрій та робить нас щасливими, добре впливає на мозок та серце.

Рецепт шоколадного фондану

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8 – 12


Фондан / Фото Good to now

Інгредієнти:
 – 250 грамів чорного шоколаду 80%;
​ – 240 грамів вершкового масла 82%;
​ – 390 грамів сирих яєць;
​ – 300 грамів цукру;
​ – 100 грамів пшеничного борошна;
​ – масло для змащування форми.

Приготування:

  1. На паровій бані розтопіть шоколад та вершкове масло.
  1. Курячі яйця ретельно помийте содою. Вибийте їх у посуд та збийте з цукром в легку піну. Змішайте маси та розділіть їх на дві частини: одну залишіть, в іншу додайте борошно.
  1. З'єднайте шоколадні маси.
  1. Форми для випікання фондану змастіть вершковим масло та посипте какао, щоб вони легко виймалися.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте десерт 15 – 20 хвилин.
  1. Основний критерій готовності фондану – це злегка мокра серединка на поверхні десерту, а по краях вже випечена. Серединка шоколадного фондану повинна витекти при його розрізанні.

Смачного!

Рецепт класичного брауні

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Шоколадний брауні / Фото delicious

Інгредієнти:
 – 10 грамів какао;
 – 50 грамів пшеничного борошна;
 – 5 грамів розпушувача для тіста;
 – 100 грамів цукру;
 – 80 грамів вершкового масла;
 – цедра одного апельсина;
 – 150 грамів чорного шоколаду;
 – 3 сирих курячих яйця;
 – волоські горіхи.

Приготування:

  1. На паровій бані розтопіть шоколад та вершкове масло, охолодіть масу при кімнатній температурі.
  1. У глибокому посуді збийте яйця з цукром до однорідної консистенції.
  1. Просійте борошно з какао та розпушувачем, невеликими порціями вмішуйте в розтоплений шоколад – перемішайте до однорідної маси. Введіть шоколадну суміш в яєчну масу та перемішайте до однорідності.
  1. Додайте до тіста цедру і горіхи та ще раз обережно перемішайте.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для випікання вкрийте пергаментом, змастіть вершковим маслом та вилийте тісто для брауні.
  1. Випікайте брауні 30 – 35 хвилин, залишіть його охолоджуватись у формі.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак