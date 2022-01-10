День чорного шоколаду: рецепти популярних десертів

Чорний шоколад – улюблений смаколик мільйонів людей в цілому світі. Саме сьогодні, 10 січня, відзначають день чорного шоколаду.

Ми підготували для вас рецепти класичних десертів з чорним шоколадом, які точно сподобаються кожному: брауні та фондан.

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Чорний шоколад – не тільки смачний, а й корисний. Дієтологи радять вживати його навіть тоді, коли ви на дієті. Щоправда, 1 – 2 кубики. Він підвищує настрій та робить нас щасливими, добре впливає на мозок та серце.

Рецепт шоколадного фондану

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8 – 12



Фондан / Фото Good to now

– 250 грамів чорного шоколаду 80%;​ – 240 грамів вершкового масла 82%;​ – 390 грамів сирих яєць;​ – 300 грамів цукру;​ – 100 грамів пшеничного борошна;​ – масло для змащування форми.

Приготування:

На паровій бані розтопіть шоколад та вершкове масло.

Курячі яйця ретельно помийте содою. Вибийте їх у посуд та збийте з цукром в легку піну. Змішайте маси та розділіть їх на дві частини: одну залишіть, в іншу додайте борошно.

З'єднайте шоколадні маси.

Форми для випікання фондану змастіть вершковим масло та посипте какао, щоб вони легко виймалися.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте десерт 15 – 20 хвилин.

Основний критерій готовності фондану – це злегка мокра серединка на поверхні десерту, а по краях вже випечена. Серединка шоколадного фондану повинна витекти при його розрізанні.

Смачного!

Рецепт класичного брауні

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6



Шоколадний брауні / Фото delicious

– 10 грамів какао;– 50 грамів пшеничного борошна;– 5 грамів розпушувача для тіста;– 100 грамів цукру;– 80 грамів вершкового масла;– цедра одного апельсина;– 150 грамів чорного шоколаду;– 3 сирих курячих яйця;– волоські горіхи.

Приготування:

На паровій бані розтопіть шоколад та вершкове масло, охолодіть масу при кімнатній температурі.

У глибокому посуді збийте яйця з цукром до однорідної консистенції.

Просійте борошно з какао та розпушувачем, невеликими порціями вмішуйте в розтоплений шоколад – перемішайте до однорідної маси. Введіть шоколадну суміш в яєчну масу та перемішайте до однорідності.

Додайте до тіста цедру і горіхи та ще раз обережно перемішайте.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для випікання вкрийте пергаментом, змастіть вершковим маслом та вилийте тісто для брауні.

Випікайте брауні 30 – 35 хвилин, залишіть його охолоджуватись у формі.

Смачного!