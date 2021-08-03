День кавуна: як цю смачнющу ягоду споживати й що цікавого з неї приготувати
Джерело:24 канал
Соковиті, солодкі кавуни – символ літа й один із найкращих його смаколиків! А чи знаєте ви, що сьогодні, 3 серпня, відзначають Міжнародний день кавуна? Чудовий привід пригадати, що ж у цій ягоді такого особливого, і приготувати з неї щось неймовірне.
Батьківщиною кавуна є Південна Африка. До нас насіння кавуна потрапило з Візантії в XIII – XIV столітті. І сьогодні кавуни вирощують у всіх південних областях України, найбільше – на Херсонщині.
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Ці смугасті велетні не лише дуже смачні, а й неймовірно корисні.
Кілька корисних властивостей кавуна:
- кавун на 92% складається з води, що дуже важливо влітку;
- містить поживні речовини та корисні сполуки;
- один шматок кавуна містить вітаміни А, С, В1, В5 і В6, а також калій та магній;
- поживні речовини, що містяться в кавуні, мають особливу користь для здоров'я серця;
- може принести користь здоров'ю мозку завдяки такій речовині як лікопін;
- цитрулін – амінокислота, що міститься в кавуні – може зменшити біль у м'язах.
МОЗ рекомендує споживати цю ягоду тим людям, які багато тренуються. У кавуні є швидкі вуглеводи і антиоксиданти, амінокислоти-джерела закису азоту NO, потрібного для розширення судин.
Рецепти з кавуном
Морозиво
Збийте м'якуш кавуна разом з морозивом, додайте лимонний сік та трішки цукру. Заморозьте та куштуйте смачне морозиво.
Желе
Вийміть м'якуш кавуна, дістаньте з нього кісточки та перетріть через дрібне сито. На кавун вагою 5 кілограмів достатньо буде 20 грамів желатину, але якщо потрібно, щоб желе добре тримало форму, можна взяти й більшу упаковку. Желатин необхідно замочити у воді, підігріти на паровій бані та з'єднати з ягідним пюре. Розлити суміш у форми або у шкірку з під кавуна та поставити у холодильник на 6-7 годин.
Салат
З'єднайте сир фета, м'яту та кавун. Полийте інгредієнти оливковою олією та присипте улюбленими травами.
На зиму
Для того, щоб і в холодну пору смакувати червоною ягодою, варто заморозити кавуновий сік. Дістаньте з кавуна м'якуш, перемеліть у блендері, процідіть насіння через друшляк і розлийте по пляшках чи пакетах для заморозки.Насіння не варто викидати, його можна висушити у духовці і ласувати взимку чи нагодувати ним пташок.