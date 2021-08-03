День кавуна: як цю смачнющу ягоду споживати й що цікавого з неї приготувати

Соковиті, солодкі кавуни – символ літа й один із найкращих його смаколиків! А чи знаєте ви, що сьогодні, 3 серпня, відзначають Міжнародний день кавуна? Чудовий привід пригадати, що ж у цій ягоді такого особливого, і приготувати з неї щось неймовірне.

Батьківщиною кавуна є Південна Африка. До нас насіння кавуна потрапило з Візантії в XIII – XIV столітті. І сьогодні кавуни вирощують у всіх південних областях України, найбільше – на Херсонщині.

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Ці смугасті велетні не лише дуже смачні, а й неймовірно корисні.

Кавун вирощують у Єгипті понад 5 тисяч років / Фото Unsplash

Кілька корисних властивостей кавуна:

кавун на 92% складається з води, що дуже важливо влітку;

містить поживні речовини та корисні сполуки;

один шматок кавуна містить вітаміни А, С, В1, В5 і В6, а також калій та магній;

поживні речовини, що містяться в кавуні, мають особливу користь для здоров'я серця;

може принести користь здоров'ю мозку завдяки такій речовині як лікопін;

цитрулін – амінокислота, що міститься в кавуні – може зменшити біль у м'язах.

Марк Твен називав кавуни "Їжею ангелів" / Фото Unsplash

МОЗ рекомендує споживати цю ягоду тим людям, які багато тренуються. У кавуні є швидкі вуглеводи і антиоксиданти, амінокислоти-джерела закису азоту NO, потрібного для розширення судин.

Кавун класифікують як фруктом, так і овочем / Фото Unsplash

Рецепти з кавуном

Морозиво

Збийте м'якуш кавуна разом з морозивом, додайте лимонний сік та трішки цукру. Заморозьте та куштуйте смачне морозиво.

Кавун вирощують у 96 країнах світу / Фото Unsplash

Желе

Вийміть м'якуш кавуна, дістаньте з нього кісточки та перетріть через дрібне сито. На кавун вагою 5 кілограмів достатньо буде 20 грамів желатину, але якщо потрібно, щоб желе добре тримало форму, можна взяти й більшу упаковку. Желатин необхідно замочити у воді, підігріти на паровій бані та з'єднати з ягідним пюре. Розлити суміш у форми або у шкірку з під кавуна та поставити у холодильник на 6-7 годин.

Існує понад 1200 сортів різних кавунів / Фото Unsplash

Салат

З'єднайте сир фета, м'яту та кавун. Полийте інгредієнти оливковою олією та присипте улюбленими травами.

Сік кавуна може зняти м'язову напругу / Фото Unsplash

На зиму

Для того, щоб і в холодну пору смакувати червоною ягодою, варто заморозити кавуновий сік. Дістаньте з кавуна м'якуш, перемеліть у блендері, процідіть насіння через друшляк і розлийте по пляшках чи пакетах для заморозки.

Насіння не варто викидати, його можна висушити у духовці і ласувати взимку чи нагодувати ним пташок.

Кавун містить тільки 6% цукру / Фото Unsplash