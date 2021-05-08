Прості рецепти страв, якими можна здивувати маму: цікава святкова підбірка

Кожної другої неділі травня відзначають День матері. У цей день не забудьте привітати своїх мамусь та бабусь, адже вони дали вам життя та виховували вас у любові та ласці.

У 2021 році День матері припав на 9 травня й ми не могли обійти це свято без підбірки смачний та легких рецептів, котрі допоможуть вам зробити власноруч рідним смачний подарунок.

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Серед запропонованих нами рецептів є страва для сніданку – французький сендвіч крок-мадам, легкий салат на обід та два варіанти десерту: шоколадний млинцевий торт та вишукане Тірамісу.

Вам залишається тільки приготувати страву за рецептом, або й усі чотири.

– сендвіч крок-мадам

Французький сніданок – крок-мадаме / Фото taste.com.au

Ретельно збийте одне яйця з молоком та солимо на ваш смак. Шинку та частину твердого сиру наріжте шматочками. Розігрійте сковорідку, додайте вершкового масла та оливкову олію. Тости вмочіть у яєчну суміш і викладіть на них шматки цілого сиру. Викладіть тости на сковорідку, додайте нарізані шматки шинки та обсмажте. З’єднайте два тости на сковорідці та вилийте на них залишки яєчної суміші. Зверху сендвіч накрийте залишками твердого сиру. Розігрійте духовку до 180 градусів. Відправте сковорідку з сендвічем у духовку на 2 – 3 хвилини. Окремо обсмажуємо на вершковому маслі яйце та викладаємо зверху на крок-мадам. Смачного!

– салат "Крабочка"

– 2 шт. тостів;– 2 скибки шинки;– 100 мл молока;– 4 скибочки твердого сиру;– 2 яйця;– 20 – 30 г вершкового масла;– оливкова олія.

Крабовий салат в булочці / Фото thesaltymarshmallow.com

Ретельно відваріть яйця у підсоленій воді до готовності, 7 – 8 хвилин буде достатньо. Охолодіть яйця, почистіть від шкарлупи та наріжте середніми шматочками. Огірок наріжте дрібними кубиками, крабові палички розріжте навпіл та подрібніть на маленькі шматочки. Цибулю наріжте дрібним кубиком. З'єднайте всі інгредієнти, заправте майонезом та поперчіть на ваш смак. Перемішайте салат та подавайте до столу.

– шоколадний торт з млинців

– 200 г крабових паличок;– 1 свіжий огірок;– 4 яйця;– 100 – 150 г консервованої кукурудзи;– ½ ріпчастої цибулі;– майонез.

Шоколадний торт з млинців в глазурі / Фото recipes.sainsburys.co.uk

Грецький йогурт з'єднайте з цукром та какао, перемішайте до однорідної консистенції. Додайте просіяне через дрібне сито борошно та вимішайте тісто. Влийте в тісто воду та знову вимішайте. Тісто на млинці має постояти до години часу. Смажимо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків. Для начинки з'єднайте сир Маскарпоне а цукрову пудру. Якщо ви використовуєте фрукти – наріжте їх на дрібні шматочки, якщо ягоди – залишіть їх цілими. Викладіть млинець на тарілку, змастіть кремом та викладіть шматочки фруктів або ягоди. Таким чином сформуйте весь торт. Смачного!

– десерт Тірамісу без яєць

– 7 ст. л борошна;– 2 ст. л цукру;– 300 мл грецького йогурту;– 100 мл води;– 30 г какао.– 200 г сиру Маскарпоне;– 2 – 3 ст. л цукрової пудри;– ягоди чи фрукти на ваш смак.

Італійський десерт Тірамісу / Фото milepizza.com.ua

У великій мисці з'єднайте маскарпоне, цукрову пудру та збийте міксером до однорідної маси. Влийте вершки та продовжуйте збивати масу до загущування та збільшення в масі вдвічі. Підготуйте скляну форму для Тірамісу, викладіть на дно кілька ложок крему. Палички савоярді по черзі занурте в каву з лікером, викладіть їх на крем шаром не надто щільно. Далі знову крем. Сформуйте десерт – останній шар повинен бути кремовий. Через сито задекоруйте десерт какао та відправте в холодильник на кілька годин. Смачного!

– 400 г сиру Маскарпоне;– 1 упаковка паличок Савоярді;– 1 склянка вершків 30%;– 3 – 4 ст. л цукрової пудри;– 300 мл міцної кави;– 2 – 3 ст. л какао;– 1 – 2 ст. л лікеру Амаретто.