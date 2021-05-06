Українська кондитерка Ліза Глінська не припиняє дивувати шанувальників різноманітними смачними рецептами солодкої випічки та десертів.
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Кондитерка поділилася рецептом торта "Наполеон" на своїй сторінці в інстаграм та впевнена, що смаколик з дитинства прийде до смаку кожному!
До речі, до складу торта не входять яйця, тому він чудово підійде для тих, хто їх не вживає.
Рецепт торта "Наполеон"
- Для приготування заварного крему змішайте цукор, борошно та кукурудзяний крохмаль.
- Влийте молоко та перемішайте.
- Розріжте стручок ванілі повздовж, ножем вийміть насіння та додайте до молока.
- Поставте суміш на крем на вогонь в каструлі та доведіть до кипіння при постійному помішуванні. Прокип'ятіть 1 хвилину.
- Додайте до маси шоколад, вершкове масло та перемішайте.
- Накрийте готовий крем шаром харчової плівки в контакт та відправте в холодильник на 8 – 10 годин.
- Збийте вершки до стійкої піни та змішайте з кремом.
Для приготування торта кондитерка використовує готове тісто, яке ви можете приготувати за рецептом Лізи Глінської.
Коржі для торта "Наполеон"
- Розкатайте тісто в пласт товщиною 3 міліметри.
- Розріжте тісто на три коржі по 30х22 сантиметри кожен.
- Збризніть шар пергаменту для випікання водою, перекладіть на нього тісто.
- Зробіть невеликі отвори виделкою.
- Випікайте коржі в попередньо розігрітій духовці до 200 градусів протягом 18 – 20 хвилин.
Збираємо торт "Наполеон"
- Розріжте коржі повздовж, щоб вийшло 6 коржиків.
- Кожен корж змажте кремом. Викладайте коржі один на одного.
- Відправте готовий торт в холодильник на 10 годин.
- Задекоруйте торт крихтою та свіжими ягодами. Смачного!
Рецепт приготування торта "Наполеон" – відео: