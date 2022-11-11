Деруни для дітей: готуємо без олії

Не секрет, що найменші обожнюють все смажене: картоплю фрі, зрази, деруни. Останні ми пропонуємо подати так, щоб від них було максимально користі – смажити будемо без олії.

Деруни – улюблена страва багатьох українців і не тільки. Зазвичай ми готуємо виключно з картоплі, але як ви ставитеся, якщо ми додамо до них кабачок? Такі деруни сміло можна давати діткам, адже вони не тільки поживні, а ще й приготовані без олії.

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Подавати їх можна як в класичному варіанті – зі сметаною, так і з грецьким йогуртом, чи навіть з грибною поливою.

Рецепт дерунів з картоплі та кабачка

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

– 4 середні картоплини;– 1 кабачок;– 2 курячих яйця;– 1 столова ложка йогурту або сметани;– 1 чайна ложка вершкового масла;– половинка ріпчастої цибулі;– спеції (хмелі-сунелі, чорний мелений перець);– сіль;– 1,5 столової ложки борошна.

Приготування:

Ретельно почистіть картоплю та цибулю. Натріть їх на дрібній тертці або пропустіть через комбайн з відповідною насадкою.

Кабачок натріть на дрібній тертці та відіжміть з нього зайвий сік.

Картоплю, цибулю, кабачок, яйце, йогурт або сметану, спеції, вершкове масло та борошно ретельно перемішайте.

Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям на середньому вогні. За допомогою ложки формуйте деруни та обсмажуйте їх на сухій сковорідці з обох боків до готовності.

Готові деруни подавайте до столу зі сметаною.

Смачного!