Деруни для дітей: готуємо без олії

11 листопада 2022 , 10:42
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Джерело:

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Не секрет, що найменші обожнюють все смажене: картоплю фрі, зрази, деруни. Останні ми пропонуємо подати так, щоб від них було максимально користі – смажити будемо без олії.

Деруни – улюблена страва багатьох українців і не тільки. Зазвичай ми готуємо виключно з картоплі, але як ви ставитеся, якщо ми додамо до них кабачок? Такі деруни сміло можна давати діткам, адже вони не тільки поживні, а ще й приготовані без олії.

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Подавати їх можна як в класичному варіанті – зі сметаною, так і з грецьким йогуртом, чи навіть з грибною поливою.

Рецепт дерунів з картоплі та кабачка

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 4 середні картоплини;
 – 1 кабачок;
 – 2 курячих яйця;
 – 1 столова ложка йогурту або сметани;
 – 1 чайна ложка вершкового масла;
 – половинка ріпчастої цибулі;
 – спеції (хмелі-сунелі, чорний мелений перець);
 – сіль;
 – 1,5 столової ложки борошна.

Приготування:

  • Ретельно почистіть картоплю та цибулю. Натріть їх на дрібній тертці або пропустіть через комбайн з відповідною насадкою.
  • Кабачок натріть на дрібній тертці та відіжміть з нього зайвий сік.
  • Картоплю, цибулю, кабачок, яйце, йогурт або сметану, спеції, вершкове масло та борошно ретельно перемішайте.
  • Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям на середньому вогні. За допомогою ложки формуйте деруни та обсмажуйте їх на сухій сковорідці з обох боків до готовності.
  • Готові деруни подавайте до столу зі сметаною.

Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак