Деруни для дітей: готуємо без олії
11 листопада 2022 , 10:42Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Роксолани Гарасимів
Не секрет, що найменші обожнюють все смажене: картоплю фрі, зрази, деруни. Останні ми пропонуємо подати так, щоб від них було максимально користі – смажити будемо без олії.
Деруни – улюблена страва багатьох українців і не тільки. Зазвичай ми готуємо виключно з картоплі, але як ви ставитеся, якщо ми додамо до них кабачок? Такі деруни сміло можна давати діткам, адже вони не тільки поживні, а ще й приготовані без олії.
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Подавати їх можна як в класичному варіанті – зі сметаною, так і з грецьким йогуртом, чи навіть з грибною поливою.
Рецепт дерунів з картоплі та кабачка
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 4 середні картоплини;
– 1 кабачок;
– 2 курячих яйця;
– 1 столова ложка йогурту або сметани;
– 1 чайна ложка вершкового масла;
– половинка ріпчастої цибулі;
– спеції (хмелі-сунелі, чорний мелений перець);
– сіль;
– 1,5 столової ложки борошна.
Приготування:
- Ретельно почистіть картоплю та цибулю. Натріть їх на дрібній тертці або пропустіть через комбайн з відповідною насадкою.
- Кабачок натріть на дрібній тертці та відіжміть з нього зайвий сік.
- Картоплю, цибулю, кабачок, яйце, йогурт або сметану, спеції, вершкове масло та борошно ретельно перемішайте.
- Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям на середньому вогні. За допомогою ложки формуйте деруни та обсмажуйте їх на сухій сковорідці з обох боків до готовності.
- Готові деруни подавайте до столу зі сметаною.
Смачного!