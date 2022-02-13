Десерт від якого ти не погладшаєш: шоколадний брауні "Чорний ліс"

Здивуйте свою половинку смачним печивом, яке ви з легкістю приготуєте власноруч. Ніжна шоколадна основа, вершковий крем та вишні. Незабутній смак випічки, який закохає з першого шматочка.

До Дня закоханих, український ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський, підготував для читачів справжній подарунок – рецепт смачного печива брауні з вершковим кремом та вишнями.

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Рецепт печива брауні "Чорний ліс"

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 10 штук

– 150 грамів чорного шоколаду;– 75 грамів молочного шоколаду;– 100 грамів вершкового масла;– 40 – 45 грамів какао;– 3 середніх яйця;– 195 грамів цукру;– 4 грами солі.– 300 грамів замороженої вишні;– 45 грамів цукру;– 8 грамів кукурудзяного крохмалю;– 5 – 10 грамів соку лимону або апельсину.– 200 грамів вершків;– 30 грамів цукру або пудри;– цедра апельсину або лимону.

Приготування:

Розтопіть на водяній бані шоколад разом з вершковим маслом. Щойно масло розтане – зніміть його з плити, додайте какао та перемішайте.

В окремій посудині збийте яйця разом з цукром у стійку піну. Додайте білки до теплої шоколадної маси у три етапи.

Додайте до маси сіль та перемішайте. Відправте все в холодильник, щоб маса затверділа.

Коли суміш охолоне та стане тягучою, викладіть її на пергамент за допомогою ложки. Володимир сформував 20 штук.

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте печиво 6 хвилин. Готове печиво охолодіть.

Для приготування начинки викладіть вишні на сковорідку, посипте цукром змішаним з крохмалем. При постійному помішуванні доведіть все до кипіння і проваріть ще 1 хвилину. Охолодіть масу накривши плівкою, щоб верхівка не підсохла.

Охолоджені вершки збийте у стійку піну разом з цукром або цукровою пудрою та цедрою.

На нижню сторону охолодженого печива за допомогою кондитерського мішка (по колу) відсадіть збиті вершки. Всередину викладіть вишню та накрийте іншим печивом.

Печиво готове. Смачного!