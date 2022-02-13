Десерт від якого ти не погладшаєш: шоколадний брауні "Чорний ліс"
13 лютого 2022 , 15:14Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Здивуйте свою половинку смачним печивом, яке ви з легкістю приготуєте власноруч. Ніжна шоколадна основа, вершковий крем та вишні. Незабутній смак випічки, який закохає з першого шматочка.
До Дня закоханих, український ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський, підготував для читачів справжній подарунок – рецепт смачного печива брауні з вершковим кремом та вишнями.
Читайте також Навколо світу за годину: 4 незвичні страви з курочкою для романтичного вечора
Рецепт печива брауні "Чорний ліс"
- Час: 80 хвилин
- Порції: 10 штук
– 150 грамів чорного шоколаду;
– 75 грамів молочного шоколаду;
– 100 грамів вершкового масла;
– 40 – 45 грамів какао;
– 3 середніх яйця;
– 195 грамів цукру;
– 4 грами солі.
Для начинки:
– 300 грамів замороженої вишні;
– 45 грамів цукру;
– 8 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 5 – 10 грамів соку лимону або апельсину.
Для вершків:
– 200 грамів вершків;
– 30 грамів цукру або пудри;
– цедра апельсину або лимону.
Приготування:
- Розтопіть на водяній бані шоколад разом з вершковим маслом. Щойно масло розтане – зніміть його з плити, додайте какао та перемішайте.
- В окремій посудині збийте яйця разом з цукром у стійку піну. Додайте білки до теплої шоколадної маси у три етапи.
- Додайте до маси сіль та перемішайте. Відправте все в холодильник, щоб маса затверділа.
- Коли суміш охолоне та стане тягучою, викладіть її на пергамент за допомогою ложки. Володимир сформував 20 штук.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте печиво 6 хвилин. Готове печиво охолодіть.
- Для приготування начинки викладіть вишні на сковорідку, посипте цукром змішаним з крохмалем. При постійному помішуванні доведіть все до кипіння і проваріть ще 1 хвилину. Охолодіть масу накривши плівкою, щоб верхівка не підсохла.
- Охолоджені вершки збийте у стійку піну разом з цукром або цукровою пудрою та цедрою.
- На нижню сторону охолодженого печива за допомогою кондитерського мішка (по колу) відсадіть збиті вершки. Всередину викладіть вишню та накрийте іншим печивом.
Печиво готове. Смачного!