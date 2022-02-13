Десерт від якого ти не погладшаєш: шоколадний брауні "Чорний ліс"

13 лютого 2022 , 15:14
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Здивуйте свою половинку смачним печивом, яке ви з легкістю приготуєте власноруч. Ніжна шоколадна основа, вершковий крем та вишні. Незабутній смак випічки, який закохає з першого шматочка.

До Дня закоханих, український ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський, підготував для читачів справжній подарунок – рецепт смачного печива брауні з вершковим кремом та вишнями.

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Рецепт печива брауні "Чорний ліс"

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 10 штук
Інгредієнти для печива:
 – 150 грамів чорного шоколаду;
 – 75 грамів молочного шоколаду;
 – 100 грамів вершкового масла;
 – 40 – 45 грамів какао;
 – 3 середніх яйця;
 – 195 грамів цукру;
 – 4 грами солі.
Для начинки:
 – 300 грамів замороженої вишні;
 – 45 грамів цукру;
 – 8 грамів кукурудзяного крохмалю;
 – 5 – 10 грамів соку лимону або апельсину.
Для вершків:
 – 200 грамів вершків;
 – 30 грамів цукру або пудри;
 – цедра апельсину або лимону.

Приготування:

  1. Розтопіть на водяній бані шоколад разом з вершковим маслом. Щойно масло розтане – зніміть його з плити, додайте какао та перемішайте.
  1. В окремій посудині збийте яйця разом з цукром у стійку піну. Додайте білки до теплої шоколадної маси у три етапи.
  1. Додайте до маси сіль та перемішайте. Відправте все в холодильник, щоб маса затверділа.
  1. Коли суміш охолоне та стане тягучою, викладіть її на пергамент за допомогою ложки. Володимир сформував 20 штук.
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте печиво  6 хвилин. Готове печиво охолодіть.
  1. Для приготування начинки викладіть вишні на сковорідку, посипте цукром змішаним з крохмалем. При постійному помішуванні доведіть все до кипіння і проваріть ще 1 хвилину. Охолодіть масу накривши плівкою, щоб верхівка не підсохла.
  1. Охолоджені вершки збийте у стійку піну разом з цукром або цукровою пудрою та цедрою.
  1. На нижню сторону охолодженого печива за допомогою кондитерського мішка (по колу) відсадіть збиті вершки. Всередину викладіть вишню та накрийте іншим печивом.

Печиво готове. Смачного!

Автор: Богданна Рибак