Смачний та ароматний гарбузовий суп має ніжний смак печеного перцю. Приправлений копченою паприкою та імбирем він ідеально підходить для сімейної трапези.
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Гарбузовий суп – це типово осіння страва, яка готується дуже просто і швидко. Подавати його можна з грінками та свіжою петрушкою.
Рецепт гарбузового супу із запеченим перцем
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Осінній суп / Фото Food of dream
Інгредієнти:
- половинка середнього гарбуза;
- 2 червоних болгарських перці;
- чайна ложка імбиру;
- 1 літр курячого бульйону;
- сіль, перець до смаку;
- 1 чайна ложка копченої паприки.
Приготування:
- Очистіть гарбуз і наріжте кубиками.
- Покладіть його в каструлю з бульйоном і проваріть 10 хвилин.
- Почистіть перець і запікайте у духовці при 180 градусах.
- Готовий перець додайте до гарбуза.
- Всі інгредієнти прокип’ятіть разом, додайте тертий імбир, приправте сіллю і перцем.
- Змішайте суп.
- Розлийте по мисках приправте копченою паприкою.
- Нехай смакує!