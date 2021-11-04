Смачний та ароматний гарбузовий суп має ніжний смак печеного перцю. Приправлений копченою паприкою та імбирем він ідеально підходить для сімейної трапези.

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Гарбузовий суп – це типово осіння страва, яка готується дуже просто і швидко. Подавати його можна з грінками та свіжою петрушкою.

Рецепт гарбузового супу із запеченим перцем

Час: 40 хвилин
Порцій: 4

Осінній суп / Фото Food of dream

Інгредієнти:

  • половинка середнього гарбуза;
  • 2 червоних болгарських перці;
  • чайна ложка імбиру;
  • 1 літр курячого бульйону;
  • сіль, перець до смаку;
  • 1 чайна ложка копченої паприки.

Приготування:

  1. Очистіть гарбуз і наріжте кубиками.
  2. Покладіть його в каструлю з бульйоном і проваріть 10 хвилин.
  3. Почистіть перець і запікайте у духовці при 180 градусах.
  4. Готовий перець додайте до гарбуза.
  5. Всі інгредієнти прокип’ятіть разом, додайте тертий імбир, приправте сіллю і перцем.
  6. Змішайте суп.
  7. Розлийте по мисках приправте копченою паприкою.
  8. Нехай смакує!