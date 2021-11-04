Смачний та ароматний гарбузовий суп має ніжний смак печеного перцю. Приправлений копченою паприкою та імбирем він ідеально підходить для сімейної трапези.

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Гарбузовий суп – це типово осіння страва, яка готується дуже просто і швидко. Подавати його можна з грінками та свіжою петрушкою.

Рецепт гарбузового супу із запеченим перцем

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Осінній суп / Фото Food of dream

Інгредієнти:

половинка середнього гарбуза;

2 червоних болгарських перці;

чайна ложка імбиру;

1 літр курячого бульйону;

сіль, перець до смаку;

1 чайна ложка копченої паприки.

Приготування:

Очистіть гарбуз і наріжте кубиками. Покладіть його в каструлю з бульйоном і проваріть 10 хвилин. Почистіть перець і запікайте у духовці при 180 градусах. Готовий перець додайте до гарбуза. Всі інгредієнти прокип’ятіть разом, додайте тертий імбир, приправте сіллю і перцем. Змішайте суп. Розлийте по мисках приправте копченою паприкою. Нехай смакує!

Чудовою ідеєю стане подати такий ароматний та ніжний суп у тарілці вирізаній з під гарбуза.