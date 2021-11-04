Вкусный и ароматный тыквенный суп обладает нежным вкусом печеного перца. Приправленный копченой паприкой и имбирем, он идеально подходит для семейной трапезы.
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Тыквенный суп – это типично осеннее блюдо, которое готовится очень просто и быстро. Подавать его можно с гренками и свежей петрушкой.
Рецепт тыквенного супа с запеченным перцем
Время: 40 минут
Порций: 4
Осенний суп / Фото Food of dream
Ингредиенты:
- половинка средней тыквы;
- 2 красных болгарских перца;
- чайная ложка имбиря;
- 1 литр куриного бульона;
- соль, перец по вкусу;
- 1 чайная ложка копченой паприки.
Приготовление:
- Очистите тыкву и нарежьте кубиками.
- Уложите ее в кастрюлю с бульоном и проварите 10 минут.
- Очистите перец и запекайте в духовке при 180 градусах.
- Готовый перец добавьте к тыкве.
- Все ингредиенты прокипятите вместе, добавьте тертый имбирь, приправьте солью и перцем.
- Смешайте суп.
- Разлейте по мискам, приправьте копченой паприкой.
Приятного аппетита!