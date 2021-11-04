Вкусный и ароматный тыквенный суп обладает нежным вкусом печеного перца. Приправленный копченой паприкой и имбирем, он идеально подходит для семейной трапезы.

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Тыквенный суп – это типично осеннее блюдо, которое готовится очень просто и быстро. Подавать его можно с гренками и свежей петрушкой.

Рецепт тыквенного супа с запеченным перцем

Время: 40 минут

Порций: 4

Осенний суп / Фото Food of dream

Ингредиенты:

половинка средней тыквы;

2 красных болгарских перца;

чайная ложка имбиря;

1 литр куриного бульона;

соль, перец по вкусу;

1 чайная ложка копченой паприки.

Приготовление:

Очистите тыкву и нарежьте кубиками. Уложите ее в кастрюлю с бульоном и проварите 10 минут. Очистите перец и запекайте в духовке при 180 градусах. Готовый перец добавьте к тыкве. Все ингредиенты прокипятите вместе, добавьте тертый имбирь, приправьте солью и перцем. Смешайте суп. Разлейте по мискам, приправьте копченой паприкой.

Приятного аппетита!

Прекрасной идеей станет подать такой ароматный и нежный суп в тарелке, вырезанной из-под тыквы.