Дешево та дуже просто: готуємо гарбузовий суп з перцем та імбиром

Гарбузовий суп із печеним перцем може стати незамінною стравою, яка ефективно зігріє та навіть подарує затишний настрій. М’який та ніжний на смак він стане ідеальною стравою для діток.

Смачний та ароматний гарбузовий суп має ніжний смак печеного перцю. Приправлений копченою паприкою та імбирем він ідеально підходить для сімейної трапези.

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Гарбузовий суп – це типово осіння страва, яка готується дуже просто і швидко. Подавати його можна з грінками та свіжою петрушкою.

Рецепт гарбузового супу із запеченим перцем

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Осінній суп / Фото Food of dream

Інгредієнти:

половинка середнього гарбуза;

2 червоних болгарських перці;

чайна ложка імбиру;

1 літр курячого бульйону;

сіль, перець до смаку;

1 чайна ложка копченої паприки.

Приготування:

Очистіть гарбуз і наріжте кубиками. Покладіть його в каструлю з бульйоном і проваріть 10 хвилин. Почистіть перець і запікайте у духовці при 180 градусах. Готовий перець додайте до гарбуза. Всі інгредієнти прокип’ятіть разом, додайте тертий імбир, приправте сіллю і перцем. Змішайте суп. Розлийте по мисках приправте копченою паприкою. Нехай смакує!

Чудовою ідеєю стане подати такий ароматний та ніжний суп у тарілці вирізаній з під гарбуза.