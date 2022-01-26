Діти його обожнюють: рецепт галетного печива "квіточка"
26 січня 2022 , 20:50Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Плануєте потішити дітей смачним домашнім печивом? Обов'язково сформуйте його у вигляді квіточок, різноманітних тваринок чи геометричних фігур. Так ви не тільки поласуєте домашньою випічкою, а й погратися.
Галетне печиво – це різновид печива, який ззовні та по консистенції схожий на крекер. Переважно його готують з борошна, цукру, розпушувача та яєць.
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Рецепт галетного печива
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 8
Фото з інстаграму Глінської
– 2 курячих яйця;
– 2 столові ложки молока;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки олії;
– 11 столових ложок борошна;
– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі.
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте яйця, цукор, молоко та олію. Ретельно перемішайте інгредієнти вінчиком.
- Окремо змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, крохмаль та сіль.
- Додайте суміш сухих інгредієнтів до яєчної маси та замісіть тісто.
- Загорніть тісто в шар харчової плівки та залишіть його "відпочити" на 30 хвилин при кімнатній температурі.
Скріншот з відео
- Посипте стільницю невеликою кількістю борошна та викладіть тісто. Розкачайте його в шар товщиною 5 – 6 міліметрів.
- За допомогою фігурної форми виріжте з тіста печиво та перекладіть його на деко вкрите пергаментом.
Скріншот з відео
- Зробіть на ньому дірочки за допомогою дерев'яної шпажки.
Скріншот з відео
- Випікайте печиво в розігрітій до 175 градусів духовці 10 – 12 хвилин.
Скріншот з відео
Смачного!
Відеорецепт приготування галетного печива: