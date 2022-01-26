Діти його обожнюють: рецепт галетного печива "квіточка"

26 січня 2022 , 20:50
Читать новость на русском

Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Плануєте потішити дітей смачним домашнім печивом? Обов'язково сформуйте його у вигляді квіточок, різноманітних тваринок чи геометричних фігур. Так ви не тільки поласуєте домашньою випічкою, а й погратися.

Галетне печиво – це різновид печива, який ззовні та по консистенції схожий на крекер. Переважно його готують з борошна, цукру, розпушувача та яєць.

Читайте також Обираємо курочку правильно: на що варто звертати увагу при покупці м'яса

Рецепт галетного печива

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6 – 8


Фото з інстаграму Глінської 

Інгредієнти:
 – 2 курячих яйця;
 – 2 столові ложки молока;
 – 2 столові ложки цукру;
 – 2 столові ложки олії;
 – 11 столових ложок борошна;
 – 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
 – 1 чайна ложка розпушувача;
 – дрібка солі.

Приготування:

  1. У глибокому посуді змішайте яйця, цукор, молоко та олію. Ретельно перемішайте інгредієнти вінчиком.
  1. Окремо змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, крохмаль та сіль.
  1. Додайте суміш сухих інгредієнтів до яєчної маси та замісіть тісто.
  1. Загорніть тісто в шар харчової плівки та залишіть його "відпочити" на 30 хвилин при кімнатній температурі.


Скріншот з відео

  1. Посипте стільницю невеликою кількістю борошна та викладіть тісто. Розкачайте його в шар товщиною 5 – 6 міліметрів.
  1. За допомогою фігурної форми виріжте з тіста печиво та перекладіть його на деко вкрите пергаментом.


Скріншот з відео

  1. Зробіть на ньому дірочки за допомогою дерев'яної шпажки.


Скріншот з відео

  1. Випікайте печиво в розігрітій до 175 градусів духовці 10 – 12 хвилин.


Скріншот з відео

Смачного!

Відеорецепт приготування галетного печива:

 

Автор: Богданна Рибак