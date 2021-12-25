Дивовижна їжа з усього світу: як святкують католицьке Різдво

Різдво – це час, який вся сім’я та друзі проводять разом. Це завжди особлива вечеря, до якої старанно готуються. Католицьке Різдво припадає на 25 грудня і велика частина світу саме сьогодні сяде за наповнений стравами стіл. Про незвичні традиції та кулінарні особливості святкування – у нашому матеріалі.

Де б ви не перебували у світі, швидше за все, є конкретна страва, яку ви з нетерпінням чекаєте на своєму святковому застіллі в честь Різдва. Майже в кожній країні є принаймні одна унікальна страва, напій або настільна традиція, яка робить свято особливим.

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Австралія

Саме в цей період на континенті календарне літо і приходить спека. Сім'ї збираються на пікніки в парку або на пляжі, віддаючи перевагу барбекю. Святкове меню таке: індичка, овочі та десерти. Все гаряче готують на грилі.

Святкове барбекю / Фото unsplash

Ірландія

Різдвяний стіл як в Англії, так і в Ірландії є досить традиційним. Це практично завжди запечені індичка та шинка. Індичка фарширується спеціальною масою з хлібних крихт, фруктів і сухофруктів. До м'яса подають запечену за всіма правилами картоплю і картопляне пюре, пастернак, відварену моркву та брюссельську капусту. На десерт – різдвяний пудинг із сухофруктами та бренді, який при подачі підпалюють.

Святкова індичка / Фото unsplash

Франція

Святвечір у Франції називається Le Réveillon. Святкова їжа – це устриці, фуа-гра та смажена птиця з каштанами. Основним десертом часто є bûche de Noël, або “святкове поліно”. У Провансі готують 13 десертів, які символізують 12 апостолів та Ісуса Христа. Зазвичай це стіл, повний тортів і тістечок.

Неймовірний десерт / Фото unsplash

Індія

Католицькі та інші християнські спільноти в Індії святкують сезон кусваром (“різдвяними солодощами”), починаючи від кідійо (смажені у фритюрі кульки з тіста, покриті цукровою пудрою) до печива та фруктових тортів. Основна вечеря – це бір’яні (страва зі спеціями, м’ясом і рисом) з бараниною та інші поширені індійські страви, такі як алоо-гобі (приправлена ​​картопля та цвітна капуста) та джіра пулао (рис з кмином).

Особлива страва / Фото unsplash

Італія

У південній Італії є кулінарна традиція під назвою “Свято семи риб”, яке також називають La Vigilia. Святкові страви складаються лише з риби чи молюсків — сім різновидів, як випливає з назви. Серед звичайних інгредієнтів восьминіг, анчоуси, солена тріска та молюски, але особливим інгредієнтом є вугор.

Особливе свято / Фото unsplash

Німеччина

Різдво не буде повним, якщо на столі німців немає штолену з цукатами, горіхами, сухофруктами, спеціями та посипаного кондитерським цукром. В якості гарніру також присутній картопляний салат. Ці страви ідеально поєднуються з glühwein, гарячим пряним вином і feuerzangenbowle (гаряче порошкоподібне вино з розчиненим у ньому цукром).

Культовий десерт / Фото unsplash