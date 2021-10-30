Дивовижне поєднання: як приготувати суп із попкорну

Такий веселий варіант для вечері здатен покращити найважчий робочий день. Якщо закінчились ідеї, а традиційні варіанти супі вже набридли, завжди можна звернути увагу на оригінальні та нетипові інгредієнти.

Цей незвичний суп народився в американському меню. Сирний суп з попкорном та ароматним пивом може здатися дивним поєднанням, але він має чудовий смак і неймовірно ніжний.

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Страва вартує того, щоб спробувати її бодай раз у житті.

Рецепт супу із попкорну

Час: 1 година

Порцій: 2

Оригінальна вечеря / Фото papilot

Інгредієнти:

500 мілілітрів овочевого чи курячого бульйону;

100 грам консервованої кукурудзи;

75 грам масла;

100 грам світлого пива;

2 столові ложки борошна;

200 грам чеддеру,

100 грам попкорну,

сіль, перець до смаку.

Приготування:

У каструлі на повільному вогні розтопіть вершкове масло та додайте борошно. Продовжуйте додавати борошно до тих пір, поки не отримаєте гладку масу. Легкою цівкою влийте пиво, постійно помішуючи. Як тільки рідина стане кремовою, додайте бульйон і все перемішайте. Всипте у бульйон натертий на грубій терці сир. Трішки проваріть суп, періодично помішуючи, до повного розчинення сиру. Відцідіть кукурудзу та додайте до супу. В кінці приправте сіллю, перцем до свого смаку. Розлийте по мисках і прикрасьте суп попкорном.

Приготувати суп можна на м’ясному або овочевому бульйоні. Найкраще до нього використовувати світле лагерне пиво. Важливо, щоб це був ваш улюблений смак, оскільки він додасть страві неповторний аромат.При бажанні також можна приготувати суміш з різних сирів, головне використовувати види, які добре розтоплюються.