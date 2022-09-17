Дивовижне поєднання: готуємо морозимо з моркви та гарбуза
Хоча сонце гріє дедалі скупіше, відмовлятися від прохолодних смаколиків ми не поспішаємо. Навпаки, охоче куштуємо нові, незвичні. А гарбузове морозиво ви куштували? Або морквяне? Ще ні? То швидше нотуйте рецепт!
Овочеве морозиво стане вашим фірмовим десертом. Дорослі й діти вимагатимуть його на біс!
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Для приготування страви спеціальна техніка не знадобиться. Достатньо буде блендера. Отже, до роботи!
Гарбузове морозиво
Час: 30 хвилин + 3½ години
Порцій: 2
Інгредієнти:
- 300 мілілітрів кокосового молока;
- 100 грамів заморожених кубиків гарбуза;
- 3 столові ложки фінікового сиропу;
- ¼ чайної ложки екстракту ванілі;
- ¼ чайної ложки кориці.
Приготування:
- Розморозьте гарбуз, але не до кінця. Головна запорука успішного десерту – гарбуз повинен залишатися твердим.
- Покладіть усі інгредієнти у чашу блендера і ретельно переблендеріть їх.
- Готову масу розлийте по формах для морозива або в іншу посудину і поставте в морозилку на 3 – 4 години. Морозиво у великій місткості вимагає перемішування, щоб воно рівномірно застигло й мало однорідну консистенцію. Найкраще розмішувати його кожні 30 – 40 хвилин.
Морквяне морозиво із шоколадом
Час: 30 хвилин + 3½ години
Порцій: 2
Рецепт такого морозива матиме оксамитову, кремову текстуру та захоплюючий, злегка пряний аромат.
Інгредієнти:
- 100 грамів тертої моркви;
- 100 мілілітрів густої сметани;
- 250 мілілітрів молока;
- 100 грамів цукру;
- 50 грамів тертого темного шоколаду;
- 15 мілілітрів ванільного екстракту;
- щіпка кориці.
Приготування:
- Покладіть усі інгредієнти (крім шоколаду) в каструлю і тушкуйте 7 – 8 хвилин.
- Коли маса охолоне, акуратно перемішайте її, змішайте з шоколадом і перекладіть у посудину.
- Щоб морозиво отримало потрібну консистенцію, його потрібно заморозити в морозилці на 3½ години.
- Час від часу його потрібно змішувати.