Дивовижне поєднання: готуємо морозимо з моркви та гарбуза

20:04

Хоча сонце гріє дедалі скупіше, відмовлятися від прохолодних смаколиків ми не поспішаємо. Навпаки, охоче куштуємо нові, незвичні. А гарбузове морозиво ви куштували? Або морквяне? Ще ні? То швидше нотуйте рецепт!