Здивуйте рідних: апетитний паштет із сочевиці

Прості інгредієнти, легке приготування й завжди чудовий результат: усе це – про паштет із сочевиці. Кулінари-початківці неодмінно оцінять рецепт закуски!

Для паштету підійде як червона, так і зелена сочевиця. Червона не потребує попереднього замочування, швидко розварюється, тож страви з нею вирізняються гладкою текстурою. Натомість зелена зберігає свою зернистість. Обирайте, яка текстура вам більше до вподоби.

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Великий плюс страви в тому, те що вам не потрібно строго дотримуватися рецепта. Його можна змінювати відповідно до вмісту холодильника та особистих гастрономічних уподобань. Наприклад, поєднувати сочевицю з тертою морквою. Щільнішої консистенції та яскравішого смаку паштету надають батат, селера й корінь петрушки, а ситності – рис та пшоно.

Рецепт паштету із сочевиці

Час: 2 години

Порцій: 4

Апетитний паштет / Фото interia

Інгредієнти:

200 грамів сочевиці;

1 морквина;

1 цибулина;

1 цибулина-порей;

1 селера;

1 корінь петрушки;

3 зубчики часнику;

3 яйця;

чорний перець, куркума, паприка, карі і сіль – на ваш смак.

Приготування:

Сочевицю залийте теплою водою в пропорції 1:2 і поставте варитися під кришкою на повільному вогні. Боби мають повністю увібрати воду. Червоний сорт буде готовий за 20 хвилин. Час від часу перевіряйте каструлю: не дайте осчевиці пригоріти. Тим часом підготуйте решту овочів (моркву, цибулю, цибулю-порей, селеру, корінь петрушки або батат): помийте, почистьте, натріть на середній тертці й обсмажте на олії (10 хвилин). Для більшого аромату додайте дрібно нарізаний часник. Зварену сочевицю відкиньте на сито, щоб стекла зайва рідина, з'єднайте з рештою овочів і змішайте з трьома яйцями. Додайте спеції. Це дуже важливий етап, адже саме приправи нададуть паштету виразного смаку. Усі інгредієнти ретельно перемішайте. Якщо консистенція паштету занадто пухка, додайте трохи панірувальних сухарів. Перекладіть паштет до форми, застеленої папером для випікання. Поставте форму до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 1 годину. Страва буде готова, коли верх зарум'яниться, а боки вийдуть із країв форми.