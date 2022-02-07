Здивуйте рідних: апетитний паштет із сочевиці
Джерело:interia
Прості інгредієнти, легке приготування й завжди чудовий результат: усе це – про паштет із сочевиці. Кулінари-початківці неодмінно оцінять рецепт закуски!
Для паштету підійде як червона, так і зелена сочевиця. Червона не потребує попереднього замочування, швидко розварюється, тож страви з нею вирізняються гладкою текстурою. Натомість зелена зберігає свою зернистість. Обирайте, яка текстура вам більше до вподоби.
Важливо Обираємо курочку правильно: на що варто звертати увагу при покупці м'яса
Великий плюс страви в тому, те що вам не потрібно строго дотримуватися рецепта. Його можна змінювати відповідно до вмісту холодильника та особистих гастрономічних уподобань. Наприклад, поєднувати сочевицю з тертою морквою. Щільнішої консистенції та яскравішого смаку паштету надають батат, селера й корінь петрушки, а ситності – рис та пшоно.
Рецепт паштету із сочевиці
Час: 2 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 200 грамів сочевиці;
- 1 морквина;
- 1 цибулина;
- 1 цибулина-порей;
- 1 селера;
- 1 корінь петрушки;
- 3 зубчики часнику;
- 3 яйця;
- чорний перець, куркума, паприка, карі і сіль – на ваш смак.
Приготування:
- Сочевицю залийте теплою водою в пропорції 1:2 і поставте варитися під кришкою на повільному вогні. Боби мають повністю увібрати воду. Червоний сорт буде готовий за 20 хвилин. Час від часу перевіряйте каструлю: не дайте осчевиці пригоріти.
- Тим часом підготуйте решту овочів (моркву, цибулю, цибулю-порей, селеру, корінь петрушки або батат): помийте, почистьте, натріть на середній тертці й обсмажте на олії (10 хвилин). Для більшого аромату додайте дрібно нарізаний часник.
- Зварену сочевицю відкиньте на сито, щоб стекла зайва рідина, з'єднайте з рештою овочів і змішайте з трьома яйцями.
- Додайте спеції. Це дуже важливий етап, адже саме приправи нададуть паштету виразного смаку.
- Усі інгредієнти ретельно перемішайте. Якщо консистенція паштету занадто пухка, додайте трохи панірувальних сухарів.
- Перекладіть паштет до форми, застеленої папером для випікання.
- Поставте форму до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 1 годину. Страва буде готова, коли верх зарум'яниться, а боки вийдуть із країв форми.
Чому слід їсти сочевицю?
Сочевиця є чудовим джерелом рослинного білка. Також це скарбниця калію, що запобігає розвитку гіпертонії та атеросклерозу.
Споживаючи сочевицю, ми уникаємо дефіциту заліза, вітаміну B 12 та фолієвої кислоти.