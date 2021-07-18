Дієтичний шоколадний брауні з полуницею: домашній рецепт десерту
18 липня 2021 , 14:25Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Усі люблять солодке, але й про фігуру не треба забувати. Ми підготували для вас дієтичний рецепт шоколадного брауні, який сподобається всім.
Брауні – традиційна страва американської кухні. Шоколадний десерт випікають у вигляді тістечка, пирога.
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Для приготування тіста використовують кака-порошок, пшеничне борошно, яйця, цукор, вершкове масло. Цукор можна не додавати або замінити на стевію.Існує багато версій походження десерту. Найпоширеніша версія – вперше брауні приготувала кухарка Берта Палмер, яка працювала у чиказькому готелі Palmer House до Всесвітньої виставки 1893 року. Оригінальний рецепт досі є в меню цього готелю.
Існує декілька десятків рецептів брауні. Тісто усередині має бути вологе та м'яке. Іноді додають різні види начинок – вишні, шоколад, зверху прикрашають глазур'ю, збитими вершками, горіхами.
Рецепт шоколадного брауні
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 477 ккал
– 50 грамів кокосових вершків;
– 100 грамів полуниці;
– 40 грамів борошна;
– 40 грамів рисового борошна;
– 5 грамів розпушувача;
– 1 яйце;
– плитка шоколаду (80% какао);
– підсолоджувач стевія (на ваш смак);
– дрібка солі.
Шоколадний брауні/ Фото з інстаграму Fat Killers
- Полуницю помийте, почистіть, кілька – залиште для декору, іншу – подрібніть у блендері до стану пюре.
- У каструлі на водяній бані розтопіть шоколад.
- У мисці змішайте яйце з кокосовими вершками.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Борошно з'єднайте з розпушувачем, додайте кокосові вершки з яйцем, полуничне пюре, підсолоджувач, шоколад, перемішайте до однорідної консистенції.
- Тісто вилийте у форму.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте випікатись протягом 30 хвилин.
- Дістаньте готовий брауні, викладіть на тарілку. Задекоруйте скибочками полуниці, розріжте на порції. Смачного!