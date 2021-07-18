Дієтичний шоколадний брауні з полуницею: домашній рецепт десерту

18 липня 2021 , 14:25
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Усі люблять солодке, але й про фігуру не треба забувати. Ми підготували для вас дієтичний рецепт шоколадного брауні, який сподобається всім.

Брауні – традиційна страва американської кухні. Шоколадний десерт випікають у вигляді тістечка, пирога. 

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Для приготування тіста використовують кака-порошок, пшеничне борошно, яйця, цукор, вершкове масло. Цукор можна не додавати або замінити на стевію.

Існує багато версій походження десерту. Найпоширеніша версія –  вперше брауні приготувала кухарка Берта Палмер, яка працювала у чиказькому готелі Palmer House до Всесвітньої виставки 1893 року. Оригінальний рецепт досі є в меню цього готелю.

Існує декілька десятків рецептів брауні. Тісто усередині має бути вологе та м'яке. Іноді додають різні види начинок – вишні, шоколад, зверху прикрашають глазур'ю, збитими вершками, горіхами.  

Рецепт шоколадного брауні 

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 477 ккал
Інгредієнти:
– 50 грамів кокосових вершків;
– 100 грамів полуниці;
– 40 грамів борошна;
– 40 грамів рисового борошна;
– 5 грамів розпушувача;
– 1 яйце;
– плитка шоколаду (80% какао);
– підсолоджувач стевія (на ваш смак);
– дрібка солі.

Шоколадний брауні/ Фото з інстаграму Fat Killers

  1. Полуницю помийте, почистіть, кілька – залиште для декору, іншу – подрібніть у блендері до стану пюре.
  2. У каструлі на водяній бані розтопіть шоколад.
  3. У мисці змішайте яйце з кокосовими вершками.
  4. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  5. Борошно з'єднайте з розпушувачем, додайте кокосові вершки з яйцем, полуничне пюре, підсолоджувач, шоколад, перемішайте до однорідної консистенції.
  6. Тісто вилийте у форму.
  7. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте випікатись протягом 30 хвилин.
  8. Дістаньте готовий брауні, викладіть на тарілку. Задекоруйте скибочками полуниці, розріжте на порції. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева