Дієтичний шоколадний брауні з полуницею: домашній рецепт десерту

Усі люблять солодке, але й про фігуру не треба забувати. Ми підготували для вас дієтичний рецепт шоколадного брауні, який сподобається всім.

Брауні – традиційна страва американської кухні. Шоколадний десерт випікають у вигляді тістечка, пирога.

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Для приготування тіста використовують кака-порошок, пшеничне борошно, яйця, цукор, вершкове масло. Цукор можна не додавати або замінити на стевію.

Існує багато версій походження десерту. Найпоширеніша версія – вперше брауні приготувала кухарка Берта Палмер, яка працювала у чиказькому готелі Palmer House до Всесвітньої виставки 1893 року. Оригінальний рецепт досі є в меню цього готелю.

Існує декілька десятків рецептів брауні. Тісто усередині має бути вологе та м'яке. Іноді додають різні види начинок – вишні, шоколад, зверху прикрашають глазур'ю, збитими вершками, горіхами.

Рецепт шоколадного брауні

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 477 ккал

– 50 грамів кокосових вершків;– 100 грамів полуниці;– 40 грамів борошна;– 40 грамів рисового борошна;– 5 грамів розпушувача;– 1 яйце;– плитка шоколаду (80% какао);– підсолоджувач стевія (на ваш смак);– дрібка солі.

Шоколадний брауні/ Фото з інстаграму Fat Killers