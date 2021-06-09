Дієтичні та корисні страви на вечерю: три домашні рецепти

Якщо у вас немає часу готувати. Ми підготували для вас рецепти смачних страв, які ви можете приготувати на обід або вечерю за лічені хвилини.

Після завершення робочого дня, ви не маєте багато часу проводити на кухні. Ми пропонуємо вам три рецепти смачних страв, які можна приготувати за 20 – 30 хвилин.

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Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, то ці овочеві та дієтичні страви вам сподобаються. Вони не тільки смачні, а й корисні та поживні.

Запечені у духовці кабачки з сиром/ Фото Freepik

Запечені кабачки з сиром

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 53 ккал

Для приготування страви ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Кабачки помийте, почистіть, наріжте скибочками. Сир натріть на грубій тертці. Окремо у мисці збийте яйце, окремо викладіть борошно і панірувальні сухарі перемішайте з сиром. Занурте кабачки в яйце, борошно, в панірувальні сухарі з сиром. Деко вистеліть пергаментом, викладіть кабачки. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин. Викладіть на тарілку.

– 2 – 3 кабачки;– 50 грамів сиру;– 1 яйце;– панірувальні сухарі;– сіль.

Лосось зі спаржею/ Фото Рexels

Лосось запечений у духовці зі спаржею

Час: 13 -20 хвилин

13 -20 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 203 ккал

Філе лосося почистіть, додайте лимонний сік, збризніть оливковою олією, сіль, перець, загорніть у фольгу. Спаржу ретельно помийте, викладіть у тарілку залийте водою, зцідіть воду. Видаліть грубі кінці 2-3 сантиметри, збризніть олією, додайте сіль, перець. Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть спаржу та лосось. Відправте запікатись протягом 13 хвилин спаржу, а рибу – 20 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку.

– 200 грамів філе лосося;– пучок спаржі;– оливкова олія;– лимонний сік;– сіль;– перець.

Суп з броколі/ Фото Рexels

Суп зі шпинатом та броколі

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

4 Калорійність на 100 грамів: 39 ккал

Броколі помийте, розділіть на суцвіття, відваріть у підсоленому окропі протягом 5 –7 хвилин. Цибулю, моркву почистіть, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією до готовності, додайте у броколі, додайте сіль, перець. Викладіть шпинат, подрібніть блендером до стану пюре. За бажанням додайте вершки. Викладіть у тарілку. Подавайте з сухариками. Смачного!

– 300 грамів броколі;– 30 грамів шпинату;– 1 цибуля;– 1 морква;– рослинна олія;– сіль;– перець.