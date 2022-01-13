Дієтичні закуски на Старий Новий рік 2022: рецепти з лососем, авокадо та креветками

Якщо ви почали "нове" життя з 1 січня, але відсвяткувати Старий Новий рік плануєте в колі друзів, які не надто турбуються про своє харчування – принесіть корисні закуски з собою. 15 хвилин і вони готові!

Щоб не переїдати на гучних вечірках – віддавайте перевагу легким закускам з авокадо, лосося, курочки су-від та інших сезонних овочів.

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Ми підготували для вас два варіанти низькокалорійних закусок, які не зашкодять вашій фігурі, але наситять організм.

Кошики з кремом авокадо і лососем

Час: 15 хвилин



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– пісочні або вафельні кошики;– авокадо;– слабосолений лосось;– зелена цибуля;– лимонний сік.

Приготування:

Розріжте спіле авокадо навпіл, вийміть кісточку. За допомогою ложки дістаньте м'якоть та перекладіть її в мисочку.

Збризніть лимонним соком авокадо та розімніть його в пюре виделкою.

Викладіть масу в кошики та розрівняйте ложкою.

Рибу наріжте тонкими скибками, скрутіть їх та рулетиком та викладіть на крем з авокадо.

Дрібно наріжте зелену цибулю та посипте нею закуску.

Смачного!

Закуска з креветками

Час: 15 хвилин



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– солоний крекер;– вершковий крем-сир;– креветки;– мікрозелень.

Приготування:

У киплячій підсоленій воді відваріть очищені креветки, близько 2 – 3 хвилин (час залежить від розміру).

Змастіть крекер вершковим крем-сиром.

Викладіть на основу відварені та трішки охолоджені креветки, посипте мікрозеленню та подавайте до столу.

Смачного!

Перевірте себе! А ви вмієте правильно їсти паличками?