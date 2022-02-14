Овочевий тарт і маринована квасоля: обід для тих, хто вічно поспішає

14 лютого 2022 , 14:33
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Джерело:

Cocineros Argentinos

Як слід підживитися серед робочого дня – украй важливо! Та час приготування також має значення. Ми дібрали для вас ідеальні дві страви на обід: готуються вони швидко й з'їдаються залюбки.

Овочевий тарт і маринована квасоля – чудова альтернатива звичним бутербродам. І зусиль вимагають небагато. Хіба що квасолю треба буде замаринувати заздалегідь.

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Упевнені: ці страви надовго залишаться в топі вашого меню!

Овочевий тарт і маринована квасоля: рецепт

Час: 2 години
Порцій: 2

Неймовірно апетитно / Фото Cocineros Argentinos

Інгредієнти:

  • 300 грамів борошна грубого помелу;
  • 150 грамів вареної сочевиці;
  • 75 грамів маргарину;
  • дрібка солі;
  • вода.

Наповнення:

  • 2 ріпчасті цибулини;
  • 1 стеблина цибулі-порей;
  • 2 подрібнених зубчики часнику;
  • 200 грамів шпинату;
  • 1 склянка тертого гарбуза;
  • 4 яйця;
  • 2 столові ложки тертого вершкового сиру;
  • 1 столова ложка олії;
  • сіль, перець – на ваш смак.

Маринована квасоля:

  • 100 грамів квасолі;
  • 1 зубчик часнику;
  • петрушка;
  • орегано;
  • перець чилі;
  • 2 столові ложки олії;
  • 1½ столові ложки оцту;
  • ½ ріпчастої цибулини;
  • сіль, перець – на ваш смак.

Приготування:

  1. Змішайте борошно та інші інгредієнти для тіста в мисці, поки не отримаєте вологе тісто, і додайте насіння льону. Розтягніть тісто руками у прямокутну форму, застелену пергаментним папером, наколіть тісто виделкою і випікайте 10 хвилин до готовності.
  2. На сковороді з оливковою олією обсмажте цибулю-порей, цибулю і подрібнений часник до м’якості.
  3. Додайте гарбуз, готуйте кілька хвилин і додайте шпинат.
  4. Збийте яйця і змішайте з обсмаженими овочами.
  5. Викладіть суміш овочів на тісто і випікайте у розігрітій духовці при 180 градусах, поки начинка не затвердіє.

Для квасолі:

  1. Замочіть квасолю у воді на ніч. Змініть воду і кип’ятіть близько години. Дайте охолонути.
  2. У миску додайте квасолю, 1 подрібнений зубчик часнику, дрібно нарізану петрушку, орегано, мелений чилі і 1 столову ложку паприки, сіль і перець, олію та оцет.
  3. Залиште квасолю маринуватися на 2 – 3 години, а краще на ніч.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська