Дієтичний пиріг з цукіні та фети: ідеальна легка вечеря, яка не зіпсує вашу фігуру

В сезон цукіні та кабачків ви обов'язково повинні приготувати цей пиріг! Він ситний та водночас дієтичний, а ще може чудово підійти на обід чи вечерю.

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Низькокалорійний та поживний пиріг з цільнозернового борошна і цукіні (чи кабачка) відмінно підійде для обіду чи вечері. Також він відмінно смакуватиме і на другий день після приготування.

Рецепт пирога з цукіні та сиру

Час: 60 хвилин

Порції: 6



Пиріг з цукіні / Фото з інстаграму Fat Killers

Інгредієнти для тіста:

– 200 г цільнозернового борошна;

– 1 куряче яйце;

– 20 г вершкового масла.

Інгредієнти для начинки:

– 1 кг цукіні або кабачків;

– 200 г сиру Фета;

– 1 куряче яйце;

– 150 мл молока;

– 15 г вершкового масла;

– 2 ст. л. кукурудзяного борошна;

– зелень на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте цукіні, просушіть шаром паперового рушника. Натріть цукіні та дрібній тертці та додайте сіль. Залишіть цукіні віддати сік та злийте його.

Розігрійте сковорідку з оливковою олією та обсмажте цукіні, доки не випарується зайва рідина.

Натріть сир на тертці.

Змішайте кукурудзяне борошно, яйце, молоко, сіль та чорний мелений перець – збийте вінчиком до однорідної консистенції.

Влийте суміш у сир та перемішайте. Змішайте сирну суміш з кабачками.

Для приготування тіста змішайте борошно, яйце та масло. Розкачайте тісто і з його половини сформуйте дно та викладіть на деко.





Пиріг з цукіні / Фото з інстаграму Fat Killers

Викладіть начинку на тісто.

З іншої половини розкачайте верх, накрийте пиріг і змастіть жовтком. за бажанням посипте верх кунжутним насінням.

Випікайте пиріг в духовці при температурі 250 градусів протягом 40 хвилин.