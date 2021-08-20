Дієтичний пиріг з цукіні та фети: ідеальна легка вечеря, яка не зіпсує вашу фігуру
20 серпня 2021 , 12:08Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
В сезон цукіні та кабачків ви обов'язково повинні приготувати цей пиріг! Він ситний та водночас дієтичний, а ще може чудово підійти на обід чи вечерю.
Щоб харчуватися корисно та водночас дієтично не обов'язково 24/7 їсти одну гречку та варену рибу. Ми навчимо вас як готувати смачні і ситні страви без шкоди для фігури.
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Низькокалорійний та поживний пиріг з цільнозернового борошна і цукіні (чи кабачка) відмінно підійде для обіду чи вечері. Також він відмінно смакуватиме і на другий день після приготування.
Рецепт пирога з цукіні та сиру
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Пиріг з цукіні / Фото з інстаграму Fat Killers
– 200 г цільнозернового борошна;
– 1 куряче яйце;
– 20 г вершкового масла.
Інгредієнти для начинки:
– 1 кг цукіні або кабачків;
– 200 г сиру Фета;
– 1 куряче яйце;
– 150 мл молока;
– 15 г вершкового масла;
– 2 ст. л. кукурудзяного борошна;
– зелень на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно помийте цукіні, просушіть шаром паперового рушника. Натріть цукіні та дрібній тертці та додайте сіль. Залишіть цукіні віддати сік та злийте його.
- Розігрійте сковорідку з оливковою олією та обсмажте цукіні, доки не випарується зайва рідина.
- Натріть сир на тертці.
- Змішайте кукурудзяне борошно, яйце, молоко, сіль та чорний мелений перець – збийте вінчиком до однорідної консистенції.
- Влийте суміш у сир та перемішайте. Змішайте сирну суміш з кабачками.
- Для приготування тіста змішайте борошно, яйце та масло. Розкачайте тісто і з його половини сформуйте дно та викладіть на деко.
Пиріг з цукіні / Фото з інстаграму Fat Killers
- Викладіть начинку на тісто.
- З іншої половини розкачайте верх, накрийте пиріг і змастіть жовтком. за бажанням посипте верх кунжутним насінням.
- Випікайте пиріг в духовці при температурі 250 градусів протягом 40 хвилин.
- Готовий пиріг охолодіть та вийміть з форми. Наріжте на порційні шматки та подавайте до столу. Смачного!