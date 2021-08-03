Дієтологи застерігають: чого не слід їсти на сніданок улітку

Спека диктує свої правила харчування. Сніданок – запорука вдалого дня, тож обирати правильні продукти для першого прийому їжі особливо важливо.

Раціон та режим харчування визначаються не лише смаком чи дієтою, а й погодними умовами. Якщо взимку нам потрібні ситні продукти, то в літньому меню має бути більше овочів та фруктів.

Актуально Маринувати не можна купувати: що краще – купити вже підготоване м'ясо чи замаринувати власноруч

За словами лікарки-дієтологині Нурії Діанової, раціон слід коригувати з урахуванням погоди. У спеку не потрібно такої кількості їжі, як у холодний період. Уранці, приміром, не варто вживати манну кашу, адже після такого сніданку може швидко виникнути відчуття голоду.

Будь-яка інша крупа трохи повільніше переробляється, відповідно, довше насичує... – пояснює експертка.

Сніданок – важливий прийом їжі / Фото Unsplash

Також не варто зловживати кашами, які приготовлені на молоці. Влітку завжди є ризик, що така каша може швидко зіпсуватися та завдати організму шкоди. Найкращий літній сніданок – каша на воді із фруктами та ягодами.

Рецепт вівсяної каші від Джеймі Олівера

Порцій: 1

Час: 15 хвилин

Смачно та корисно / Фото Unsplash

160 грам вівсяної каші;

600 мілілітрів води;

фрукти, ягоди.

Приготування:

Влийте воду у велику каструлю, додайте вівсяну кашу та поставте на середній вогонь. Додайте дрібку морської солі та перемішайте дерев’яною ложкою. Доведіть до кипіння та варіть впродовж 5 – 6 хвилин, перемішуючи якомога частіше, щоб отримати ніжну кашу. Доповніть свою кашу улюбленим поєднанням свіжих фруктів, горіхів та насіння, підсолоджуючи до свого смаку.

Додатки

Каша з ожини та яблука

Натріть на грубій терці яблуко та змішайте його з медом та ожиною. Викладіть на кашу.

Бананова каша

Розмішайте щедру щіпку меленої кориці, трохи маку та кленовий сироп. Зверху покладіть нарізаний банан і жменю підсмаженого мигдалю.