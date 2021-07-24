Дизайнерські фейли: інтер'єри ресторанів, проти яких логіка безсила
Джерело:BuzzFeed
Зазвичай ресторани та кафе приємно дивують дизайном, який створює особливу атмосферу та спонукає повертатися знову. Але інколи креатив переходить межі, що створює абсолютно протилежний ефект.
Власникам закладів харчування варто бути уважними при роботі з дизайнерами та безперервно контролювати виконавців робіт. Креатив – це завжди добре, але його потрібно використовувати в міру, інакше є ризик перетворитися з простору мрії на посміховисько.
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Дивіться підбірку ресторанів, деталі інтер'єру яких викликає сміх та подив, а логіка оголошує капітуляцію проти цих рішень.
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