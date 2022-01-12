Для міцного здоров’я взимку: запашний чай з апельсином та імбиром
12 січня 2022 , 19:20Читать новость на русском
Джерело:recipe52
Чим попередити застуду взимку? Ви скажете: гарячий чай з лимоном та медом. А ми запропонуємо цікавішу альтернативу – з апельсином та імбиром. Буде яскраво та вітамінно!
Ароматний чай з імбиром та апельсином зміцнює імунітет і допомагає справлятися із застудою. Із цим напоєм не страшні ніякі морози!
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Готується чай дуже просто, тож він неодмінно стане частиною ваших теплих домашніх вечорів.
Рецепт апельсинового чаю з імбиром
Час: 15 хвилин
Порцій: 1
Інгредієнти:
- 1 чайна ложка листя чорного чаю;
- 2 шматочки кореня імбиру;
- 1 апельсин;
- 250 – 300 мілілітрів гарячої води.
Приготування:
- Залийте заварку окропом і відставте на десять хвилин.
- Тим часом помийте корінь імбиру, очистіть його від шкірки і наріжте дві скибочки.
- З апельсина вичавіть сік.
- Покладіть імбир у склянку разом із соком і м'якоттю, що залишилися на соковидавлювачі.
- Влийте чай і перемішайте.
- Зігріваючий напій готовий!
Корисно знати
Апельсини — це фрукти, лікувальні та харчові властивості яких вперше оцінили жителі південного Китаю. Цей фрукт є чудовим джерелом вітаміну С та бета-каротину. Він також містить багато вітамінів групи B (включаючи фолієву кислоту), корисних для шкіри та нервів, а також цінний калій, який допомагає нормалізувати кров’яний тиск і серцевий ритм.