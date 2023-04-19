Це точно ніхто не буде їсти: які супи не можна варити на вчорашньому бульйоні

Ароматний суп – це справжнє задоволення на кожен день. Багато з них потрібно готувати на бульйоні, але це стосується далеко не всіх страв.

Доволі часто ми готуємо бульйон із запасом. Якщо залишається достатня кількість страви – завжди можна використати її для приготування іншого супу.

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Які супи не варто готувати на бульйоні

Втім, далеко не всі супи варто готувати на готовому бульйоні, інакше вони втратять свій смак та особливість. Погляньмо на супи, для яких не варто використовувати готовий бульйон. Важливий нюанс: мова йтиме про курячий бульйон: прозорий, насичений та ароматний.

Бульйон пасує не до всіх супів / Фото Pixabay

Очевидно, що бульйонну основу краще не використовувати для вегетаріанських супів, адже для його приготування використовувалася велика кількість м'яса. Також краще не брати бульйон для пісних святкових страв.

Також до цього переліку можна віднести усі супи на заквасці, адже у цьому випадку важливо відчувати смак кожного інгредієнта. Якщо у переліку інгредієнтів є смажені продукти або м'ясо – тоді про використання бульйону теж краще забути, адже свій характерний смак суп отримає саме завдяки цим інгредієнтам.

Скоро настане спека, а отже, прийде час так званих "холодних" супів. Для більшості з них також не варто використовувати бульйон, адже головна характеристика цих страв – легкість.