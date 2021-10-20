До Міжнародного дня кухаря: практичні поради від майстрів своєї справи

Міжнародний день кухаря був започаткований у 2004 році з ініціативи Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств. У більш ніж 70 країнах святкування набуло масштабного розмаху.

Міжнародний день кухаря святкують щороку 20 жовтня. Цей день присвячений навчанню здорового харчування дітей у всьому світі. Це також день для кулінарних майстрів, які хочуть передати свої знання та навички наступному поколінню фахівців.

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Доктор Білл Галлахер, один з найшанованіших шеф-кухарів, заснував цю традицію у 2004 році. З того часу кулінари відзначають своє професійне свято.

Благородна справа / Фото Unsplash

Мета свята – показати важливість професії кухаря для суспільства і життя людей. Ще одне важливе завдання – обмін досвідом кухарів з усього світу.

Найвища майстерність / Фото Unsplash

Робота шеф-кухаря – це справжнє мистецтво. Завдяки гармонії смаку та аромату вони переносять людей у світ неймовірних кулінарних відчуттів. Спробувати відтворити ефект допоможуть їхні поради.

Витвір мистецтва / Фото Unsplash

Талант та натхнення – головні інструменти кухаря. До процесу приготування їжі треба підходити у бадьорому та гарному настрої.

Якість та свіжість продуктів – фундамент успішного результату. Без цього компонента кухар безсилий.

Передача досвіду / Фото Unsplash

Прибирати треба одразу. Це дозволить не виснажуватися прибиранням та дозволить тримати поверхні у чистоті.

Будь-яке м'ясо треба маринувати. Окрім того, солити м'ясо потрібно вже після приготування.

Сковорідка має бути добре розпечена. Одразу після контакту з інгредієнтами її температура впаде. Це впливає на результат, тому простота поради жодним чином не применшує її важливості.