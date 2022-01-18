До святкового столу: курка, запечена з чоризо, картоплею та червоною цибулею
18 січня 2022 , 11:33Читать новость на русском
Джерело:chef nini
Ніжна курочка, запечена з пікантною ковбаскою, стане окрасою будь-якого столу. І поки страва готується, на її божественний запах прибіжить уся родина!
Рецепт по-дитячому простий, продукти до запікання готуютьсяч за 10 хвилин. А смак страви тішить навіть вибагливих гурманів.
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Курка, червона цибуля, картопля, чоризо конфі, оливкова олія та бальзамічний оцет утворюють при запіканні довершену комбінацію!
Час: 1,5 години
Порцій: 6
Інгредієнти:
- 4 курячі стегенця (стегенця + гомілки);
- 10 середніх картоплин;
- ½ палички ковбаси чоризо;
- 2 червоні цибулини;
- сушений чебрець;
- 4 столові ложки оливкової олії;
- 3 столові ложки бальзамічного оцту;
- насіння льону або кунжуту;
- сіль та перець – на ваш смак.
Приготування:
- Відокремте гомілки від стегон.
- Почистіть і дрібно наріжте цибулю, а кожну картоплину розріжте навпіл.
- Наріжте чоризо шматочками завтовшки 1 – 2 сантиметри.
- Викладіть усі інгредієнти на деко.
- Посоліть, поперчіть, посипте чебрецем.
- Скропіть усе оливковою олією та бальзамічним оцтом.
- Додайте на дно дека кілька ложок води.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте в неї деко на 50 – 55 хвилин. Час від часу перемішуйте продукти.
- Готову печеню перед подачею посипте насінням льону або кунжуту.
Смачного!