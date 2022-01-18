До святкового столу: курка, запечена з чоризо, картоплею та червоною цибулею

18 січня 2022 , 11:33
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Джерело:

chef nini

Ніжна курочка, запечена з пікантною ковбаскою, стане окрасою будь-якого столу. І поки страва готується, на її божественний запах прибіжить уся родина!

Рецепт по-дитячому простий, продукти до запікання готуютьсяч за 10 хвилин. А смак страви тішить навіть вибагливих гурманів.

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Курка, червона цибуля, картопля, чоризо конфі, оливкова олія та бальзамічний оцет утворюють при запіканні довершену комбінацію!

Час: 1,5 години
Порцій: 6

Апетитна вечеря / Фото chefnini

Інгредієнти:

  • 4 курячі стегенця (стегенця + гомілки);
  • 10 середніх картоплин;
  • ½ палички ковбаси чоризо;
  • 2 червоні цибулини;
  • сушений чебрець;
  • 4 столові ложки оливкової олії;
  • 3 столові ложки бальзамічного оцту;
  • насіння льону або кунжуту;
  • сіль та перець – на ваш смак.

Приготування:

  1. Відокремте гомілки від стегон.
  2. Почистіть і дрібно наріжте цибулю, а кожну картоплину розріжте навпіл.
  3. Наріжте чоризо шматочками завтовшки 1 – 2 сантиметри.
  4. Викладіть усі інгредієнти на деко.
  5. Посоліть, поперчіть, посипте чебрецем.
  6. Скропіть усе оливковою олією та бальзамічним оцтом.
  7. Додайте на дно дека кілька ложок води.
  8. Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте в неї деко на 50 – 55 хвилин. Час від часу перемішуйте продукти.
  9. Готову печеню перед подачею посипте насінням льону або кунжуту.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська