Він чудово зігріє: готуємо запашний яблучний чай
9 жовтня 2022 , 16:40Читать новость на русском
Джерело:cztery fajery
Яблучний чай може стати одним із улюблених осінньо-зимових напоїв. У похмурий вечір, коли хочеться гарячого, чашка яблучного чаю зігріє та покращить настрій.
Домашній чай із сушених яблук вирізняється своїм особливим смаком завдяки додаванню спецій. Якщо вам подобається смак кориці та гвоздики – цей варіант буде ідеальним для вас.
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Рецепт яблучного чаю
Час: 5 – 7 годин + тиждень
Порцій: 6
Інгредієнти:
- 1 кілограм яблук;
- 100 грамів чорного чаю;
- 20 гвоздик;
- 3 великі палички кориці.
Приготування:
- Яблука помийте і видаліть насіння.
- Наріжте фрукти кубиками розміром 1 сантиметр, покладіть у велику миску з водою і перемішайте.
- Розкладіть яблука на піддонах сушарки або на деко так, щоб вони не торкалися одне одного. Встановіть температуру та час сушіння. Час може різнитися в залежності від розміру шматочків яблук і їх соковитості. У середньому для сушіння яблук у сушарці необхідно 5 – 7 годин при 60 градусах.
- Висушити яблука можна і в духовці: виставте температуру 50 – 55 градусів і перемішуйте фрукти кожні 1 – 2 години.
- На сухій сковороді прогрійте корицю і гвоздику приблизно 2 хвилини, поки вони не почнуть виділяти аромат.
- Спеції розітріть в ступці і подрібніть в порошок.
- Яблука, спеції і чорний чай ретельно перемішати.
- Покладіть суміш у герметичну ємність і залиште мінімум на тиждень.
- Через тиждень можна насолоджуватися смаком ароматного яблучного чаю.