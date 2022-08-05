Консервований кетчуп в домашніх умовах: готуємо з кабачків та яблук
5 серпня 2022 , 18:43Читать новость на русском
Джерело:ania gotuje
Смачний домашній кетчуп в банках стане чудовим доповненням до найрізноманітніших страв. Найкраще у цьому рецепті – доступні інгредієнти, які завжди під рукою.
Кетчуп з кабачків стане чудовим замінником магазинного і має дуже універсальне застосування. Простий рецепт зможе відтворити навіть новачок у кулінарії.
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Такий кетчуп можна застосувати для піци, запіканок чи бутербродів.
Рецепт кетчупу з кабачків
Час: 4 години
Порцій: 8 банок по 350 міліграмів
Чудовий смак та консистенція / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 2 кілограми кабачків;
- 4 середні цибулини;
- 2 середніх яблука;
- 6 зубчиків часнику;
- 100 грамів цукру;
- 110 мілілітрів спиртового оцту;
- 25 грамів солі;
- 400 грамів томатної пасти;
- 1 чайна ложка паприки;
- 1 чайна ложка орегано;
- пів чайної ложки чорного перцю.
Приготування:
- Яблука, кабачки, часник і цибулю промийте під холодною проточною водою та обсушіть. Для кабачкового кетчупу можна використовувати будь-які яблука, але не дуже кислі й досить тверді.
- Кабачки очистіть і розріжте уздовж на четвертинки.
- Цибулю наріжте дрібними шматками. Яблука очистіть від шкірки, видаліть насіння і також наріжте їх на більш дрібні шматочки.
- Шматочки кабачка, цибулю і яблука подрібніть на м'ясорубці зі спеціальною насадкою для овочів. Ви також можете використовувати кухонний комбайн з відповідними дисками. Якщо у вас є тільки звичайна терка, кабачки і яблука натріть на ній, а цибулю дуже дрібно наріжте.
- Натерті овочі (не вичавлюючи сік) викладіть в каструлю об’ємом не менше 4 літри.
- Додайте сіль та цукор. Все перемішайте та доведіть до кипіння (без кришки).
- Як тільки овочі закиплять, зменште потужність конфорки. Варити натерті овочі слід протягом години. Кожні кілька хвилин помішуйте все дерев’яною ложкою.
- Через годину варіння має вийти досить густа паста.
- Тепер додайте нарізані на дрібні шматочки зубчики часнику, томатну пасту, паприку, орегано та перець.
- У самому кінці додайте оцет.
- Все перемішайте і тушкуйте на слабкому вогні 20 – 25 хвилин.
- Кабачковий кетчуп практично готовий. Візьміть ручний блендер і перебийте овочі до утворення однорідної маси. Після змішування перевірте смак кетчупу та, якщо необхідно, додайте ще трохи солі або перцю.
- Підготуйте чисті та простерилізовані банки і кришки.
- Ще гарячий кабачковий кетчуп розкладіть по банках і відразу ж закрутіть. Залиште не менше 1 см вільного простору. Переверніть банки догори дном і залиште на годину. Банки можна додатково накрити рушником (щоб вони повільніше вистигали), але це не обов'язково.
Зберігати банки з кетчупом у прохолодному, темному та сухому місці можна до двох років. Він чудово підходить для страв на грилі, запіканок, піци чи бутербродів.