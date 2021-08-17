Рецепт домашнього кетчупу з помідорів від шеф-кухаря

17 серпня 2021 , 21:38
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Кетчуп ідеально підійде до страв з м'яса, риби або до овочів. За цим рецептом помідорового соусу ви можете приготувати не тільки смачну заправку до страв, а й заморозити його в порційних контейнерах та використовувати до піци.

Кетчуп – один із найпопулярніших соусів у світі. Зазвичай його готують тільки з томатів, але часто господині додають до нього болгарський перець та кабачки.

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво підготував для читачів смачний рецепт домашнього кетчупу, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Рецепт домашнього кетчупу

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Ектор Хіменес-Браво готує кетчуп / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

Інгредієнти:
 – 500 г помідорів;
 – 1 середня цибуля;
 – 1 головка часнику;
 – сіль на ваш смак;
 – чорний мелений перець на ваш смак;
 – цукор на ваш смак;
 – розмарин та тим'ян на ваш смак.

Приготування:

  1. Ретельно помийте помідори. Зніміть з них шкірку та подрібніть м'якоть в пюре.


Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Відправте томатне пюре в каструлю та додайте сіль, цукор, чорний перець. Перемішайте масу та тушкуйте на маленькому вогні протягом 30 – 40 хвилин.


Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Запечіть часник в духовці розігрітій до 150 градусів протягом 8 хвилин. Обов'язково загорніть головку часнику в шар фольги.


Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на сковорідці з додаванням солі та цукру.
  1. У чаші для блендера подрібніть цибулю та печений часник в однорідну масу. Відправте отриману масу до помідорового пюре та перемішайте.


Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Якщо ви обрали занадто водянисті помідори, через що ваш кетчуп не гусне – додайте розбавлений у воді крохмаль.


Приготування кетчупу / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Охолодіть соус при кімнатній температурі та подавайте до столу. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак