Домашній курячий суп з локшиною та яйцем

19 грудня 2022, 13:48
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Джерело:

Інстаграм Таті Чуднова

Взимку особливо смакують домашні супи, а якщо вони щей з курочкою – смакота.

Дуже смачний суп з локшиною та яйцем, який сподобається всім. Він складається з простих та доступних інгредієнтів, а наварити його можна одразу на кілька днів.

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Суп з куркою та яйцем зігріє у холодний зимовий день, наситить залічені хвилини. Локшину можна обрати будь-яку: від пасти фарфале до звичайного спагеті.

Рецепт домашнього курячого супу з яйцем

  • Час: 35 – 40 хвилин
  • Порції: 2 – 4
Інгредієнти:
 – 300 грамів курячого філе;
 – 70 грамів локшини або макаронів;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 1 морква;
 – сіль;
 – суміш перців;
 – 2 відварених яйця;
 – улюблена зелень.

Приготування:

  • Відварюємо куряче філе 20 – 25 хвилин.
  • Паралельно нарізаємо цибулю дрібними кубиками та обсмажуємо на розігрітій сковорідці. Додаємо натерту моркву та спеції – обсмажуємо ще 10 хвилин.

  • До філе додаємо локшину або макарони та варимо до готовності.
  • Наприкінці додаємо цибулю з морквою, суміш перців.
  • Перед подачею до столу додаємо очищене яйце та зелень.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак