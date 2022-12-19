Домашній курячий суп з локшиною та яйцем

Взимку особливо смакують домашні супи, а якщо вони щей з курочкою – смакота.

Дуже смачний суп з локшиною та яйцем, який сподобається всім. Він складається з простих та доступних інгредієнтів, а наварити його можна одразу на кілька днів.

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Суп з куркою та яйцем зігріє у холодний зимовий день, наситить залічені хвилини. Локшину можна обрати будь-яку: від пасти фарфале до звичайного спагеті.

Рецепт домашнього курячого супу з яйцем

Час: 35 – 40 хвилин

35 – 40 хвилин Порції: 2 – 4

– 300 грамів курячого філе;– 70 грамів локшини або макаронів;– 1 ріпчаста цибуля;– 1 морква;– сіль;– суміш перців;– 2 відварених яйця;– улюблена зелень.

Приготування:

Відварюємо куряче філе 20 – 25 хвилин.

Паралельно нарізаємо цибулю дрібними кубиками та обсмажуємо на розігрітій сковорідці. Додаємо натерту моркву та спеції – обсмажуємо ще 10 хвилин.

До філе додаємо локшину або макарони та варимо до готовності.

Наприкінці додаємо цибулю з морквою, суміш перців.

Перед подачею до столу додаємо очищене яйце та зелень.

Смачного!