Домашній курячий суп з локшиною та яйцем
19 грудня 2022, 13:48Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Таті Чуднова
Взимку особливо смакують домашні супи, а якщо вони щей з курочкою – смакота.
Дуже смачний суп з локшиною та яйцем, який сподобається всім. Він складається з простих та доступних інгредієнтів, а наварити його можна одразу на кілька днів.
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Суп з куркою та яйцем зігріє у холодний зимовий день, наситить залічені хвилини. Локшину можна обрати будь-яку: від пасти фарфале до звичайного спагеті.
Рецепт домашнього курячого супу з яйцем
- Час: 35 – 40 хвилин
- Порції: 2 – 4
– 300 грамів курячого філе;
– 70 грамів локшини або макаронів;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 1 морква;
– сіль;
– суміш перців;
– 2 відварених яйця;
– улюблена зелень.
Приготування:
- Відварюємо куряче філе 20 – 25 хвилин.
- Паралельно нарізаємо цибулю дрібними кубиками та обсмажуємо на розігрітій сковорідці. Додаємо натерту моркву та спеції – обсмажуємо ще 10 хвилин.
- До філе додаємо локшину або макарони та варимо до готовності.
- Наприкінці додаємо цибулю з морквою, суміш перців.
- Перед подачею до столу додаємо очищене яйце та зелень.
Смачного!