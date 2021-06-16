Як приготувати лимонад вдома: три прості рецепти

16 червня 2021 , 19:11
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Джерело:

24 канал

Якщо бажаєте втамувати спрагу у спекотні літні дні. Приготуйте домашній лимонад, який сподобається дітям і дорослим.

Домашній лимонад легко приготувати в домашніх умовах. У кожної господині є такі прості продукти – лимони, м'ята. У напій можна додавати будь-які улюблені фрукти або ягоди. Цукор можна замінити медом.

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Кисло-солодкий напій з ароматною м'ятою освіжає найкраще. За бажанням додайте лід та скибочки лимону, лайма для декору. 

Лимонад/ Фото Unsplash

Рецепт лимонаду

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 28 ккал
Інгредієнти:
– 2 - 3 лимони;
– 1, 5 літри води;
– склянка окропу;
– 2 – 3 гілочки м'яти;
– лід
  1. Лимони ретельно помийте, занурте в окріп на кілька хвилин, натріть цедру. Один лимон наріжте скибочками.
  2. Вичавіть сік.
  3. Закип'ятіть воду, у склянку теплої кип'ячені вводи додайте цукор, перемішайте.
  4. Лимонний сік змішайте водою з цукром, додайте холодну воду, перемішайте. Поставте лимонад у холодильник на 1 – 2 години.
  5. М'яту ретельно помийте.
  6. Вилийте лимонад у графин, додайте скибочки лимону, листя м'яти, лід.
  7. Готовий лимонад розлийте у склянки, задекоруйте листочками м'яти.

Лимонад з полуницею/ Фото Unsplash

Лимонад з полуницею

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 82 ккал
Інгредієнти:
– 300 грамів полуниці;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 1 літр води;
– 1 лимон;
– 3 – 4 гілочки м'яти.
  1. Лимон помийте, розріжте навпіл, з однієї – вичавіть сік, іншої – натріть цедру.
  2. У глечику змішайте лимонний сік, цедру, з цукром, розмішайте до повного розтанення цукру.
  3. Полуницю помийте, почистіть від листочків, подрібніть у блендері до стану пюре, додайте у глечик.
  4. Додайте холодну воду, перемішайте. Залиште у холодильнику на одну годину.
  5. М'яту помийте.
  6. Розлийте напій у склянки, задекоруйте листочками м'яти, ягодами. За бажанням додайте лід.

Лимонад з імбиром/ Фото Unsplash

Лимонад з імбиром та м'ятою

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 82 ккал
Інгредієнти:
– 2 лимони;
– 1 лайм;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 гілочки м'яти;
– 200 мілілітрів води;
– 2 літри холодної води;
– 10 грамів кореня імбиру.
  1. Корінь імбиру почистіть, натріть на грубій тертці.
  2. У каструлю вилийте 200 мілілітрів води, додайте тертий імбир, цукор, доведіть до кипіння кілька хвилин, але не кип'ятіть. Залиште для охолодження.
  3. Лимони помийте, вичавіть сік.
  4. З'єднайте імбирний сироп з лимонним соком, додайте холодну воду, перемішайте.
  5. Лайм помийте, наріжте скибочками.
  6. М'яту помийте.
  7. Напій процідіть через сито, вилийте у графин, залиште у холодильнику на 1 годину.
  8. Готовий напій розлийте у склянки, задекоруйте листочками м'яти, скибочками лайма. За бажанням додайте лід. Смачного! 
Автор: Євгенія Тугушева