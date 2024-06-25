Без сирих яєць та ризиків: геніальний рецепт домашнього майонезу від судді "МастерШеф"
25 червня 2024, 18:30Читать новость на русском
Джерело:hectorjimenezbravo
Домашній майонез є значно кориснішим, ніж магазинний. Проте багато хто боїться використовувати сирі яйця.
В рецепті судді "МастерШеф" Ектора Хіменеса-Браво потрібні варені яйця. Такий майонез можна використовувати в салатах, других стравах та інших кулінарних шедеврах.
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Домашній майонез
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 3 яйця;
– 80 мілілітрів води;
– 50 мілілітрів олії;
– 1 столова ложка винного оцту;
– сіль до смаку.
Дивіться, як приготувати домашній майонез: відео
Приготування:
- Яйця зваріть на круто та почистьте.
- Всі інгредієнти помістіть в чашу блендера.
- Збийте до гладкої, однорідної маси.