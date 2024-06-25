Без сирих яєць та ризиків: геніальний рецепт домашнього майонезу від судді "МастерШеф"

25 червня 2024, 18:30
Читать новость на русском

Джерело:

hectorjimenezbravo

Домашній майонез є значно кориснішим, ніж магазинний. Проте багато хто боїться використовувати сирі яйця.

В рецепті судді "МастерШеф" Ектора Хіменеса-Браво потрібні варені яйця. Такий майонез можна використовувати в салатах, других стравах та інших кулінарних шедеврах.

Варто спробувати Як з мангала: рецепт фантастичних крилець у соєво-медовому маринаді

Домашній майонез

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 80 мілілітрів води;
– 50 мілілітрів олії;
– 1 столова ложка винного оцту;
– сіль до смаку.

Дивіться, як приготувати домашній майонез: відео

Приготування:

  1. Яйця зваріть на круто та почистьте.
  2. Всі інгредієнти помістіть в чашу блендера.
  3. Збийте до гладкої, однорідної маси.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як просто та смачно приготувати лисички у сметанному соусі.
Автор: Ольга Котів