Лисички готуються дуже швидко. Цей рецепт вам точно сподобається.
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Лисички в сметані
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Добре вимийте лисички під проточною водою та покладіть їх у каструлю з підсоленим окропом. Варіть на середньому вогні впродовж 10 хвилин, після чого відкиньте на друшляк.
- Почистьте та наріжте кубиками цибулю.
- Промийте гриби на друшляку і поріжте.
- На добре нагріту пательню висипте нарізані гриби. Зменште вогонь. Коли лисички вберуть вологу, покладіть вершкове масло. За 1 – 2 хвилини після того, як воно розтане, всипте нарізану цибулю та гарно перемішайте.
- Смажте орієнтовно 5 – 7 хвилин, після чого зменште вогонь до мінімуму, додайте сметану, посоліть, притрусіть перцем або іншими улюбленими спеціями.
- Вимиту петрушку, часник наріжте дуже дрібно. Додайте їх, коли лисички протушкуються в сметані приблизно 5 хвилин. Добре перемішайте.