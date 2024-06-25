Цей рецепт цілком може стати вашим улюбленим. Адже страва вийде ароматною та дуже апетитною.
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Курячі крильця у соєво-медовому соусі
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як готувати крильця в соєво-медовому соусі: відео
Приготування:
- Крильця добре промийте та обсушіть. Додайте всі інгредієнти, добре перемішайте та залиште маринуватись на 1 годину.
- Перекладіть крильця на деко та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
- Готову страву прикрасьте білим кунжутом.