Цей рецепт цілком може стати вашим улюбленим. Адже страва вийде ароматною та дуже апетитною.

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Курячі крильця у соєво-медовому соусі

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячих крилець;

– 60 грамів соєвого соусу;

– імбир до смаку;

– 2 чайні ложки копченої паприки;

– 2 чайні ложки меду;

– білий кунжут до смаку.

Дивіться, як готувати крильця в соєво-медовому соусі: відео

Приготування:

Крильця добре промийте та обсушіть. Додайте всі інгредієнти, добре перемішайте та залиште маринуватись на 1 годину. Перекладіть крильця на деко та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Готову страву прикрасьте білим кунжутом.

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