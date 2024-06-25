Цей рецепт цілком може стати вашим улюбленим. Адже страва вийде ароматною та дуже апетитною.

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Курячі крильця у соєво-медовому соусі

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати крильця в соєво-медовому соусі: відео

Приготування:

  1. Крильця добре промийте та обсушіть. Додайте всі інгредієнти, добре перемішайте та залиште маринуватись на 1 годину.
  2. Перекладіть крильця на деко та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
  3. Готову страву прикрасьте білим кунжутом.