Домашнє вишневе морозиво з йогуртом: три рецепти смачного літнього десерту

22 червня 2021 , 13:05
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Джерело:

24 канал

Морозиво – смачний солодкий десерт, який люблять усі. Ми підготували для вас рецепти вишневого морозива з йогуртом, яке легко приготувати в домашніх умовах.

Ніжне морозиво готують з натурального йогурту, свіжої або замороженої вишні, черешні з додаванням вершків та цукру. Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою не додавайте цукор. Морозиво виходить в міру солодким. 

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Для приготування морозива обирайте найкращі продукти – від цього залежить його смак. Використовуйте натуральний йогурт без додавання цукрів або грецький йогурт. Також додавайте до морозива будь-які улюблені фрукти, шоколад, какао або подрібнені горіхи, кокосову стружку, ягоди для декору. 

Рецепт морозива з йогуртом

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 8
  • Калорійність на 100 грамів: 82 ккал
Інгредієнти:
– 500 грамів натурального йогурту;
– 200 грамів вишні;
– 15 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів тростинного цукру.
  1. Помийте ретельно вишню, почистіть від кісточок, викладіть у блендер, додайте цукор, ванільний цукор, подрібніть до стану пюре.
  2. У миску викладіть охолоджений йогурт, додайте вишневе пюре, збийте міксером до однорідної консистенції.
  3. Викладіть у форму. Якщо є спеціальна форма для морозива, викладіть пюре, додайте дерев'яні палички, відправте у холодильник на 3 – 4 години.

Вишневе морозиво на паличці/ Фото Unsplash

Рецепт морозива з вершками

  • Час: 15 – 20 хвилин
  • Порції: 8 – 10
  • Калорійність на 100 грамів: 225 ккал
Інгредієнти:
– 400 грамів вишні;
– 100 грамів тростинного цукру;
– 150 мілілітрів натурального йогурту;
– 150 мілілітрів вершків 33%.
  1. Вишню ретельно помийте, почистіть від кісточок.
  2. У чашу блендера викладіть цукор, вишню, йогурт, подрібніть у блендері до стану пюре.
  3. Вершки збийте міксером, влийте вишневе пюре, перемішайте.
  4. Викладіть у форму, відправте у холодильник на 4 години.

Вишневе морозиво/ Фото Unsplash

Рецепт морозива з шоколадом 

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 6 – 8
  • Калорійність на 100 грамів: 187 ккал
Інгредієнти:
– 500 грамів натурального йогурту;
– 250 грамів вишні;
– 80 грамів коричневого цукру;
– 100 грамів шоколаду. 

Вишневе морозиво/ Фото Unsplash

  1. Вишню ретельно помийте, почистіть від кісточок, подрібніть у блендері.
  2. У чашу блендера викладіть цукор, вишневе пюре, охолоджений йогурт, збийте до однорідної консистенції.
  3. Шоколад подрібніть ножем у крихту. 
  4. Викладіть у форму, відправте у холодильник на 2 – 3 години. За 10 хвилин до подачі дістаньте морозиво, сформуйте кульки, розподіліть на порції, задекоруйте шоколадною крихтою. Подавайте охолодженим. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева