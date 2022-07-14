Вишняк – міцний напій з вишні, приготований методом бродіння (ферментації) без додавання спирту чи іншого алкоголю.

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Пляшечку солодко та трішки терпкого напою можна подарувати на свято, пригостити друзів за вечерею, або посмакувати з домашнім десертом.

Рецепт домашнього вишняка

Час: 45 – 50 днів

45 – 50 днів Порції: 3 – 4 літри

Інгредієнти:

– 3 кілограми вишень;

– 3 літри води;

– 1,5 – 3 кілограми цукру.

Приготування:

Придбайте або зірвіть свіжі вишні та ніякім разі не мийте їх водою. Так, втратиться вся мікрофлора на поверхні ягід, яка сприяє бродінню.

Засипте ягоди в бутель або інший спеціальний посуд.

Підготуйте з води та цукру сироп: розігрійте інгредієнти в каструлі так, щоб цукор повністю розійшовся. Отриманим сиропом залийте вишні в бутлі.

Вінце бутля зав’яжіть шматком чистої марлі складеної в кілька шарів і залишіть бродити днів на 45 – 50 днів.

Якщо віддаєте перевагу вишнякові з терпким присмаком, кісточки з вишень не видаляйте.

Приготовлений таким чином вишняк виходить досить міцним і солодким, якщо ж ви бажаєте, щоб він вийшов менш міцним, варіть сироп не з трьох кілограмів цукру, а з півтора. Шляхом варіювання його кількості, варіюється відповідно і міцність напою.

Смачного!