Вишняк – міцний напій з вишні, приготований методом бродіння (ферментації) без додавання спирту чи іншого алкоголю.

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Пляшечку солодко та трішки терпкого напою можна подарувати на свято, пригостити друзів за вечерею, або посмакувати з домашнім десертом.

Рецепт домашнього вишняка

  • Час: 45 – 50 днів
  • Порції: 3 – 4 літри

Приготування:

  1. Придбайте або зірвіть свіжі вишні та ніякім разі не мийте їх водою. Так, втратиться вся мікрофлора на поверхні ягід, яка сприяє бродінню.
  1. Засипте ягоди в бутель або інший спеціальний посуд.
  1. Підготуйте з води та цукру сироп: розігрійте інгредієнти в каструлі так, щоб цукор повністю розійшовся. Отриманим сиропом залийте вишні в бутлі.
  1. Вінце бутля зав’яжіть шматком чистої марлі складеної в кілька шарів і залишіть бродити днів на 45 – 50 днів.
  1. Якщо віддаєте перевагу вишнякові з терпким присмаком, кісточки з вишень не видаляйте.
  1. Приготовлений таким чином вишняк виходить досить міцним і солодким, якщо ж ви бажаєте, щоб він вийшов менш міцним, варіть сироп не з трьох кілограмів цукру, а з півтора. Шляхом варіювання його кількості, варіюється відповідно і міцність напою.

Смачного!