Рецепт домашнього ягідного киселю від кондитерки Лізи Глінської

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з шанувальниками смачним рецептом домашнього киселю з ягодами, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

Ліза Глінська запропонувала рецепт ягідного киселю з ягодами малини, чорної смородини, вишні та полуниці, проте ви можете додати до рецепта свої улюблені ягоди або замінити їх.

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Охолоджений кисіль приготований власноруч точно сподобається вашим гостям та дітям. Гайда готувати разом!

Рецепт ягідного киселю

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції : 4 – 5

: 4 – 5 Калорійність на 100 грамів: 90 ккал

Змішайте всі ягоди в чаші блендера та подрібніть їх в однорідне пюре ручним блендером.





Ягоди на кисіль / Скріншот з відео

Змішайте ягідне пюре з водою та додайте цукру. Доведіть ягідну воду до кипіння та прокип'ятіть кілька хвилин.





Процес приготування киселю / Скріншот з відео

Ретельно процідіть рідину через сито.





Процес проціджування / Скріншот з відео

Змішайте крохмаль з водою та перемішайте, щоб не було грудочок.





Змішування крохмалю / Скріншот з відео

Додайте розбавлений крохмаль в ягідну воду та при постійному помішування доведіть до кипіння. Прокип'ятіть кисіль ще кілька хвилин.





Ягідний кисіль / Скріншот з відео

Готовий кисіль охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

– 1 л води;– 100 г вишні без кісточок;– 100 г малини;– 100 г полуниці;– 100 г чорної смородини;– 50 г кукурудзяного крохмалю + 100 мл води;– 50 г цукру.

Рецепт ягідного киселю вдома – відео: