Заряд енергії по-домашньому: як приготувати власну гранолу з шоколадом
Джерело:burczymiwbrzuchu
Гранола стала одним із найпопулярніших сніданків та перекусів. Це справжній заряд енергії, який може похизуватися гарним смаком. Не обов'язково купувати готову гранолу – її цілком можна зробити самотужки.
Гранола – це корисний енергетичний снек, основу якого складають вівсяні пластівці. Як би ми не готували вівсянку та які компоненти до неї не додавали, з часом вона може набридати, а відмовлятися від неї взагалі зовсім не хочеться.
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В таки випадках на допомогу може прийти гранола, яка чудово смакує з молоком або йогуртом. Готувати її дуже легко, а завдяки її універсальності ви завжди можете підкоригувати рецепт, тому вона ніколи не набридатиме.
Рецепт домашньої граноли з шоколадом
Час: 1 година
Порцій: 8
Заряд енергії своїми руками / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 250 грамів вівсяних пластівців;
- 200 грамів пшоняних пластівців;
- 50 грамів насіння чіа;
- 50 грамів насіння соняшнику;
- 100 грамів сушеної журавлини;
- 100 грамів сушених фініків;
- 50 грамів мигдалю;
- 100 грамів кокосової олії;
- 100 грамів меду;
- 2 – 3 столові ложки какао;
- ложка меленої кави;
- 150 грамів улюбленого шоколаду.
Приготування:
- У каструлі розтоплюємо кокосову олію з медом, какао та кавою.
- У великій мисці змішуємо пластівці, чіа, насіння соняшнику, журавлину, подрібнені фініки та мигдаль. Висипаємо у каструлю та перемішуємо до однорідності.
- Застеляємо деко пергаментним папером, викладаємо гранолу та ставимо її у духовку.
- Запікаємо 45 хвилин при 160 градусах, кожні 15 хвилин добре перемішуємо.
- Після 30 хвилин випікання додаємо до граноли подрібнений шоколад.
- Після приготування перемішуємо, охолоджуємо та перекладаємо у банку для подальшого зберігання.
Смачного!