Заряд енергії по-домашньому: як приготувати власну гранолу з шоколадом

7 грудня 2022, 16:44
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Джерело:

burczymiwbrzuchu

Гранола стала одним із найпопулярніших сніданків та перекусів. Це справжній заряд енергії, який може похизуватися гарним смаком. Не обов'язково купувати готову гранолу – її цілком можна зробити самотужки.

Гранола – це корисний енергетичний снек, основу якого складають вівсяні пластівці. Як би ми не готували вівсянку та які компоненти до неї не додавали, з часом вона може набридати, а відмовлятися від неї взагалі зовсім не хочеться.

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В таки випадках на допомогу може прийти гранола, яка чудово смакує з молоком або йогуртом. Готувати її дуже легко, а завдяки її універсальності ви завжди можете підкоригувати рецепт, тому вона ніколи не набридатиме.

Рецепт домашньої граноли з шоколадом

Час: 1 година

Порцій: 8

Заряд енергії своїми руками / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • 250 грамів вівсяних пластівців;
  • 200 грамів пшоняних пластівців;
  • 50 грамів насіння чіа;
  • 50 грамів насіння соняшнику;
  • 100 грамів сушеної журавлини;
  • 100 грамів сушених фініків;
  • 50 грамів мигдалю;
  • 100 грамів кокосової олії;
  • 100 грамів меду;
  • 2 – 3 столові ложки какао;
  • ложка меленої кави;
  • 150 грамів улюбленого шоколаду.

Приготування:

  1. У каструлі розтоплюємо кокосову олію з медом, какао та кавою.
  2. У великій мисці змішуємо пластівці, чіа, насіння соняшнику, журавлину, подрібнені фініки та мигдаль. Висипаємо у каструлю та перемішуємо до однорідності.
  3. Застеляємо деко пергаментним папером, викладаємо гранолу та ставимо її у духовку.
  4. Запікаємо 45 хвилин при 160 градусах, кожні 15 хвилин добре перемішуємо.
  5. Після 30 хвилин випікання додаємо до граноли подрібнений шоколад.
  6. Після приготування перемішуємо, охолоджуємо та перекладаємо у банку для подальшого зберігання.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська