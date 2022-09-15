Домашня яблучна гранола: вдвічі дешевше магазинної
Джерело:інстаграм Valeriia Veligura
Досить купувати магазинну гранолу, ви з легкістю можете приготувати її вдома вдвічі дешевше. Ми дібрали рецепт з яблуками та горішками.
Який для вас ідеальний сніданок? У виборі страви на перший прийом їжі, ми завжди опираємося на зручність, швидкість та поживність. Зазвичай це гранола – запечені вівсяні пластівці з горішками чи сухофруктами. Полийте їх улюбленим йогуртом чи молоком, додайте свіжі ягоди чи фрукти і все готово!
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На прилавках магазині чи супермаркетів є великий вибір граноли, але ціни на неї досить високі. Щоб зекономити, приготуйте її вдома. Це просто, легко і швидко. Щодо зберігання таких пластівців – достатньо чистої банки або харчового контейнера.
Рецепт граноли з яблуками та горішками
- Час: 50 хвилин
- Порції: 8
– 300 грамів вівсяних пластівців;
– 50 грамів натертої м'якоті яблук;
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 мілілітрів яблучного соку;
– 100 грамів меду;
– дрібка солі;
– 1 – 2 столових ложки меленої кориці;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 50 грамів родзинок.
Приготування:
- Змішайте вершкове масло, яблучну масу та сік, мед та відправте на повільний вогонь. При постійному помішуванні доведіть до однорідної консистенції.
- До вівсяних пластівців додайте корицю, сіль, яблучну суміш та ретельно перемішайте.
- Перекладіть масу на деко вкрите пергаментом та розрівняйте. Запечіть все в розігрітій до 160 градусів духовці 30 – 40 хвилин. Не забудьте час від часу перемішувати її на деко.
- Наприкінці додайте горішки та родзинки і ще трішки пропечіть.
Смачного!