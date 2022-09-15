Домашня яблучна гранола: вдвічі дешевше магазинної

15 вересня 2022 , 16:37
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Джерело:

інстаграм Valeriia Veligura

Досить купувати магазинну гранолу, ви з легкістю можете приготувати її вдома вдвічі дешевше. Ми дібрали рецепт з яблуками та горішками.

Який для вас ідеальний сніданок? У виборі страви на перший прийом їжі, ми завжди опираємося на зручність, швидкість та поживність. Зазвичай це гранола – запечені вівсяні пластівці з горішками чи сухофруктами. Полийте їх улюбленим йогуртом чи молоком, додайте свіжі ягоди чи фрукти і все готово!

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На прилавках магазині чи супермаркетів є великий вибір граноли, але ціни на неї досить високі. Щоб зекономити, приготуйте її вдома. Це просто, легко і швидко. Щодо зберігання таких пластівців – достатньо чистої банки або харчового контейнера.

Рецепт граноли з яблуками та горішками

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 300 грамів вівсяних пластівців;
 – 50 грамів натертої м'якоті яблук;
 – 50 грамів вершкового масла;
 – 50 мілілітрів яблучного соку;
 – 100 грамів меду;
 – дрібка солі;
 – 1 – 2 столових ложки меленої кориці;
 – 50 грамів волоських горіхів;
 – 50 грамів родзинок.

Приготування:

  • Змішайте вершкове масло, яблучну масу та сік, мед та відправте на повільний вогонь. При постійному помішуванні доведіть до однорідної консистенції.
  • До вівсяних пластівців додайте корицю, сіль,  яблучну суміш та ретельно перемішайте.
  • Перекладіть масу на деко вкрите пергаментом та розрівняйте. Запечіть все в розігрітій до 160 градусів духовці 30 – 40 хвилин. Не забудьте час від часу перемішувати її на деко.
  • Наприкінці додайте горішки та родзинки і ще трішки пропечіть.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак