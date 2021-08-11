Ідеальна закуска на кожен день: рецепт домашньої ікри з кабачків чи цукіні від шеф-кухаря

Володимир Ярославський не тільки успішний ресторатор, а й відмінний шеф-кухар. Він навчить готувати кожного будь-які страви і для цього активно ділиться в соцмережах своїми авторськими рецептами.

Шеф-кухар обожнює готувати, а ще більше їсти. Проте, він активно займається спортом та стежить за своїм харчуванням. Рецепт кабачкової ікри від Володимира Ярославського підійде для всіх, адже страва низькокалорійна і неймовірно смачна.

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Кабачкову ікру можна також приготувати із цукіні. Головне, пам'ятайте, що якщо овочі вже старі – обов'язково зніміть з них шкірку.

Рецепт домашньої ікри з кабачків чи цукіні

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порції: 2 – 4



Кабачкова ікра з руколою / Фото Володимира Ярославського

– 800 г цукіні*;– 250 г моркви;– 10 г часнику;– 50 г вершкового масла для смаження;– 200 г томатів у власному соку;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець;– 50 г вершкового масла.

*Пропорції розраховані на вже очищені продукти.

Приготування: