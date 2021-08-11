Ідеальна закуска на кожен день: рецепт домашньої ікри з кабачків чи цукіні від шеф-кухаря
Джерело:Володимир Ярославський
Володимир Ярославський не тільки успішний ресторатор, а й відмінний шеф-кухар. Він навчить готувати кожного будь-які страви і для цього активно ділиться в соцмережах своїми авторськими рецептами.
Шеф-кухар обожнює готувати, а ще більше їсти. Проте, він активно займається спортом та стежить за своїм харчуванням. Рецепт кабачкової ікри від Володимира Ярославського підійде для всіх, адже страва низькокалорійна і неймовірно смачна.
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Кабачкову ікру можна також приготувати із цукіні. Головне, пам'ятайте, що якщо овочі вже старі – обов'язково зніміть з них шкірку.
Рецепт домашньої ікри з кабачків чи цукіні
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2 – 4
Кабачкова ікра з руколою / Фото Володимира Ярославського
– 800 г цукіні*;
– 250 г моркви;
– 10 г часнику;
– 50 г вершкового масла для смаження;
– 200 г томатів у власному соку;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець;
– 50 г вершкового масла.
*Пропорції розраховані на вже очищені продукти.
Приготування:
- Шкірку на молодих кабачках можна не зрізати, зі старих – обов'язково. Також це стосується насіння.
- Наріжте тоненькими скибочками моркву та кабачки, цибулю наріжте соломкою, а часник – пластинками.
- Розігрійте сковорідку з маслом та обсмажте на ній моркву, далі додайте цибулю. Обсмажуйте овочі до золотистої скоринки.
- Додайте до овочів кабачки та часник і перемішайте. Влийте томати без шкірки та тушкуйте до випарування зайвої вологи.
- Наприкінці приготування додайте спецій на ваш смаком та перемішайте.
- У готові овочі додайте вершкове масло, перемішайте та залишіть охолоджуватися.
- Подрібніть овочі в пюре за допомогою блендера. Спробуйте ікру на спеції, якщо потрібно – досоліть.
- Готову кабачкову ікру подавайте до столу як закуску, основу до салатів
- Можна використовувати як закуску, як основу для салатів і дуже смачно гарячим гарніром до рибних страв!
- ️Якщо ви любите гостру ікру, додайте на етапі обсмажування овочів гострий перець чилі, але без насіння.
- Подавайте ікру до столу охолодженою. Смачного!