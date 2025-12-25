Найкращий рецепт ковбаси на Різдво: лише один інгредієнт змінює все
- Стаття пропонує рецепт домашньої різдвяної ковбаси від шеф-кухаря Володимира Ярославського.
- Особливість рецепта полягає в додаванні сирої картоплі, що забезпечує ніжну текстуру та унікальний смак.
Шеф-кухар і суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський запропонував напрочуд вдалий варіант запеченої домашньої ковбаси – соковитої, ароматної й добре приправленої. Основа рецепта – свіжа свинина та сало, а головний секрет ніжної текстури – додавання сирої картоплі.
Ковбаса виходить насиченою на смак, не сухою й чудово підходить для святкового столу або сімейної вечері. Так, доведеться трохи повозитися з кишками, зате результат точно того вартий, інформує 24 Канал з посиланням на блог Володимира Ярославського.
Ковбаску обожнюю, але часто вона здається мені сухуватою, тому цього разу додав картоплю. Були думки ще й про гарбуз – але то вже наступного разу,
– ділиться Володимир Ярославський.
Як приготувати домашню ковбасу?
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинини;
– 250 грамів сала;
– 200 грамів картоплі;
– 20 грамів сушеного часнику;
– 5 грамів меленого мускатного горіха;
– мелений чорний перець до смаку;
– мелений духмяний перець до смаку;
– 9 грамів солі;
– копчена паприка до смаку;
– 100 мілілітрів холодної води.
Приготування:
- Відміряйте 250 грамів свинини та 50 грамів сала, перекрутіть їх через м’ясорубку. Решту м’яса й сала наріжте дрібним кубиком.
- Картоплю почистьте й також пропустіть через м’ясорубку. Додайте її до фаршу разом із сіллю, сушеним часником, мускатним горіхом і перцем. Добре перемішайте.
- З’єднайте перекручену масу з нарізаним м’ясом і салом, влийте холодну воду та ретельно вимішайте фарш, злегка вибиваючи його для щільності.
- Попередньо засолену кишку наповніть фаршем приблизно на дві третини об’єму. Зробіть кілька проколів голкою, щоб під час запікання виходила зайва рідина.
- Викладіть ковбасу на деко, додайте трохи води та запікайте при температурі 180 градусів близько 25 хвилин. У середині запікання переверніть ковбасу, щоб вона рівномірно підрум’янилася з обох боків.
Дивіться, як приготувати домашню ковбасу: відео
Як правильно обрати м’ясо та оболонку для домашньої ковбаси
Для домашньої ковбаси найкраще підійде свиняча лопатка – вона ніжна, соковита й містить оптимальну кількість жиру, що забезпечує насичений смак і правильну текстуру готового виробу, каже SHUBA.
Що стосується оболонки, є два зручні варіанти. Можна обрати готову натуральну оболонку в супермаркеті – вона вже очищена й підготовлена до використання. Або ж підготувати свинячі кишки самостійно: їх потрібно ретельно промити, очистити та замочити у воді з додаванням оцту, щоб усунути запах і зробити оболонку еластичною.
