Ковбаса виходить насиченою на смак, не сухою й чудово підходить для святкового столу або сімейної вечері. Так, доведеться трохи повозитися з кишками, зате результат точно того вартий, інформує 24 Канал з посиланням на блог Володимира Ярославського.

Ковбаску обожнюю, але часто вона здається мені сухуватою, тому цього разу додав картоплю. Були думки ще й про гарбуз – але то вже наступного разу,

– ділиться Володимир Ярославський.

Як приготувати домашню ковбасу?

Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини;

– 250 грамів сала;

– 200 грамів картоплі;

– 20 грамів сушеного часнику;

– 5 грамів меленого мускатного горіха;

– мелений чорний перець до смаку;

– мелений духмяний перець до смаку;

– 9 грамів солі;

– копчена паприка до смаку;

– 100 мілілітрів холодної води.

Приготування:

Відміряйте 250 грамів свинини та 50 грамів сала, перекрутіть їх через м’ясорубку. Решту м’яса й сала наріжте дрібним кубиком. Картоплю почистьте й також пропустіть через м’ясорубку. Додайте її до фаршу разом із сіллю, сушеним часником, мускатним горіхом і перцем. Добре перемішайте. З’єднайте перекручену масу з нарізаним м’ясом і салом, влийте холодну воду та ретельно вимішайте фарш, злегка вибиваючи його для щільності. Попередньо засолену кишку наповніть фаршем приблизно на дві третини об’єму. Зробіть кілька проколів голкою, щоб під час запікання виходила зайва рідина. Викладіть ковбасу на деко, додайте трохи води та запікайте при температурі 180 градусів близько 25 хвилин. У середині запікання переверніть ковбасу, щоб вона рівномірно підрум’янилася з обох боків.

Дивіться, як приготувати домашню ковбасу: відео

Як правильно обрати м’ясо та оболонку для домашньої ковбаси

Для домашньої ковбаси найкраще підійде свиняча лопатка – вона ніжна, соковита й містить оптимальну кількість жиру, що забезпечує насичений смак і правильну текстуру готового виробу, каже SHUBA.

Що стосується оболонки, є два зручні варіанти. Можна обрати готову натуральну оболонку в супермаркеті – вона вже очищена й підготовлена до використання. Або ж підготувати свинячі кишки самостійно: їх потрібно ретельно промити, очистити та замочити у воді з додаванням оцту, щоб усунути запах і зробити оболонку еластичною.

