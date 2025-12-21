Поки тісто підходить, дім наповнюється очікуванням свята, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Лілії Цвіт. Кухня стає місцем, де Різдво відчувається по-справжньому.

Як приготувати пампухи?

  • Час: 3 години
  • Порцій: 10 – 12 штук

Інгредієнти:
– 40 грамів пресованих дріжджів;
– 4 сирих яєчних жовтки;
– 120 грамів цукру;
– 16 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки олії;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка горілки;
– 250 мілілітрів молока або води;
– олія для смаження;
– 600 грамів борошна + для притрушування.

Готуємо ідеальні різдвяні пампухи: рецепт від Лілії Цвіт

Приготування:

  1. У невеликій тарілці змішайте дріжджі та цукор.
  2. Коли цукор розійдеться – дріжджі активуються.
  3. Окремо перетріть яйця з цукром, ванільним цукром, дрібкою солі та розтопленим маслом.
  4. Влийте тепле молоко та горілку, щоб пампухи швидко не черствіли.
  5. Ретельно змішайте масу вінчиком та додайте активовані дріжджі.
  6. У 2 – 3 етапи додавайте борошно й замісіть еластичне тісто. Змастіть тісто олією та вимішуйте руками 10 хвилин. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште в теплій кухні на 2 години.
  7. Розігрійте олію в каструлі до температури 180 – 200 градусів. Обімніть тісто та розкачайте його в шар завтовшки один сантиметр.
  8. Виріжте з тіста кола та начиніть їх начинкою.
  9. Накрийте іншим шматком тіста й щільно защипніть краї, щоб начинка не витікала під час обсмажування. Обсмажте пампухи з обох боків.
  10. Готові пампухи посипте цукровою пудрою та викладіть на тарілку.

Як правильно смажити пампухи?

За один підхід смаження у каструлі має бути рівно стільки пампушків, щоб вони не тіснилися й спокійно плавали в олії, пише Твоє місто.

Класти їх варто верхом донизу – тим боком, яким тісто піднімалося. Так вони не будуть перевертатися і рівномірно просмажаться.

