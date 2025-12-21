Поки тісто підходить, дім наповнюється очікуванням свята, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Лілії Цвіт. Кухня стає місцем, де Різдво відчувається по-справжньому.
Як приготувати пампухи?
- Час: 3 години
- Порцій: 10 – 12 штук
Інгредієнти:
– 40 грамів пресованих дріжджів;
– 4 сирих яєчних жовтки;
– 120 грамів цукру;
– 16 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки олії;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка горілки;
– 250 мілілітрів молока або води;
– олія для смаження;
– 600 грамів борошна + для притрушування.
Готуємо ідеальні різдвяні пампухи: рецепт від Лілії Цвіт
Приготування:
- У невеликій тарілці змішайте дріжджі та цукор.
- Коли цукор розійдеться – дріжджі активуються.
- Окремо перетріть яйця з цукром, ванільним цукром, дрібкою солі та розтопленим маслом.
- Влийте тепле молоко та горілку, щоб пампухи швидко не черствіли.
- Ретельно змішайте масу вінчиком та додайте активовані дріжджі.
- У 2 – 3 етапи додавайте борошно й замісіть еластичне тісто. Змастіть тісто олією та вимішуйте руками 10 хвилин. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште в теплій кухні на 2 години.
- Розігрійте олію в каструлі до температури 180 – 200 градусів. Обімніть тісто та розкачайте його в шар завтовшки один сантиметр.
- Виріжте з тіста кола та начиніть їх начинкою.
- Накрийте іншим шматком тіста й щільно защипніть краї, щоб начинка не витікала під час обсмажування. Обсмажте пампухи з обох боків.
- Готові пампухи посипте цукровою пудрою та викладіть на тарілку.
Як правильно смажити пампухи?
За один підхід смаження у каструлі має бути рівно стільки пампушків, щоб вони не тіснилися й спокійно плавали в олії, пише Твоє місто.
Класти їх варто верхом донизу – тим боком, яким тісто піднімалося. Так вони не будуть перевертатися і рівномірно просмажаться.
Які ще смаколики варто приготувати?
Вафельний торт може бути ще смачнішим – і для нього навіть не треба згущівки.
А ще варто відтворити стародавній рецепт засипаної капусти.