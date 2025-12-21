Поки тісто підходить, дім наповнюється очікуванням свята, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Лілії Цвіт. Кухня стає місцем, де Різдво відчувається по-справжньому.

Цікаво Залишиться вологим та насиченим навіть наступного дня: рецепт пирога "Ірландська кава"

Як приготувати пампухи?

Час: 3 години

3 години Порцій: 10 – 12 штук

Інгредієнти:

– 40 грамів пресованих дріжджів;

– 4 сирих яєчних жовтки;

– 120 грамів цукру;

– 16 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 2 столові ложки олії;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка горілки;

– 250 мілілітрів молока або води;

– олія для смаження;

– 600 грамів борошна + для притрушування.

Готуємо ідеальні різдвяні пампухи: рецепт від Лілії Цвіт

Приготування:

У невеликій тарілці змішайте дріжджі та цукор. Коли цукор розійдеться – дріжджі активуються. Окремо перетріть яйця з цукром, ванільним цукром, дрібкою солі та розтопленим маслом. Влийте тепле молоко та горілку, щоб пампухи швидко не черствіли. Ретельно змішайте масу вінчиком та додайте активовані дріжджі. У 2 – 3 етапи додавайте борошно й замісіть еластичне тісто. Змастіть тісто олією та вимішуйте руками 10 хвилин. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште в теплій кухні на 2 години. Розігрійте олію в каструлі до температури 180 – 200 градусів. Обімніть тісто та розкачайте його в шар завтовшки один сантиметр. Виріжте з тіста кола та начиніть їх начинкою. Накрийте іншим шматком тіста й щільно защипніть краї, щоб начинка не витікала під час обсмажування. Обсмажте пампухи з обох боків. Готові пампухи посипте цукровою пудрою та викладіть на тарілку.

Як правильно смажити пампухи?

За один підхід смаження у каструлі має бути рівно стільки пампушків, щоб вони не тіснилися й спокійно плавали в олії, пише Твоє місто.

Класти їх варто верхом донизу – тим боком, яким тісто піднімалося. Так вони не будуть перевертатися і рівномірно просмажаться.

Які ще смаколики варто приготувати?