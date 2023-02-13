У захваті будуть навіть італійці: як зробити ідеальну пасту власноруч

Паста – це опція, яка доречна завжди, для якого б прийомі їжі ви її не обрали. Кожен з нас має улюбленого виробника цієї продукції, але повірте – ніщо не зрівняється з пастою, яку ви зробите самостійно.

Спробувати приготувати пасту самому – вдала ідея, яка допоможе заощадити та насолодитися особливим смаком. Це легше, аніж ви можете подумати, просто потрібно знати кілька секретів.

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Правильне борошно

Ідеальним вибором для пасти буде борошно гатунку "00". Воно має дрібну структуру, завдяки чому паста набуде шовковистості.

Для яєчної пасти підійде звичайне борошно. Також варто пам'ятати, що головним секретом вдалої пасти є вимішування, під час якого утворюється клейковина.

Домашня паста – особливе задоволення / Фото Pexels

Яйця

Яйця можуть відрізнятися за розміром, тому тут потрібно бути особливо пильним. Універсальне правило: 1 яйце на 100 грамів борошна. Можна додавати ще жовток, але це вже на ваш розсуд. Якщо ви будете бачити, що дали забагато яєць – поволі додайте ложку або дві борошна.

Третій інгредієнт

Сіль – так званий "фантомний" інгредієнт, з яким у багатьох кухарів виникають проблеми. Можна скористатися будь-якою з порад щодо соління тіста та води, але пам'ятайте одне: у жодному разі не використовуйте крупну сіль, інакше тісто буде рватися, коли ви його розкачаєте.

Готування

Каструля повинна бути великою, а вода – добре підсоленою та при швидкому кипінні. Макарони повинні вільно рухатися навколо каструлі.

Вже через 1,5 – 2 хвилини вони паста підніметься на поверхню води, а отже, буде готуватися. Якщо ви захочете готувати соус до пасти – обов'язково візьміть крохмалисту воду з каструлі, вона зробить соус густим та шовковистим.