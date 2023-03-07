Не потрібно купувати: легкий варіант домашньої піци
Джерело:Prepisy
Піца – популярна страва, смакувати яку полюбляє кожен. Не обов'язково користуватися послугами доставки, її легко можна приготувати власноруч.
Домашня піца має багато переваг. Не потрібно особливих інгредієнтів – можна скористатися тим, що вже є у холодильнику.
Цікаво Весь секрет – у фрикадельках: готуємо суп із курятиною за оригінальними рецептами
Також можна самостійно відрегулювати кількість інгредієнтів, аби отримати саме той смак, який вам до вподоби.
Рецепт домашньої піци
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
для тіста:
– 500 грамів борошна + 200 для посипання;
– 5 грамів сухих дріжджів;
– 50 грамів цукру;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– дрібка солі;
– 300 мілілітрів води;
для начинки:
– 1 червона цибуля;
– банка консервованих помідорів;
– кілька помідорів черрі;
– 100 грамів тертого сиру;
– 100 грамів руколи;
– 100 грамів ковбаси (найкраще – пепероні).
Приготування:
- Усі інгредієнти для тіста з'єднуємо та добре змішуємо. Вимішуємо тісто і залишаємо на 40 хвилин у теплому місці.
- Знову вимішуємо тісто та ділимо його на 4 – 6 частин.
- Поверхню присипаємо борошном та розкатуємо тісто. Круг тіста викладаємо на деко з пергаментним папером.
- На сковорідці злегка обсмажуємо помідори у власному соку, солимо, перчимо та додаємо спеції. Готуємо до утворення соусу.
- Поливаємо піцу соусом, викладаємо кільця цибулі, ковбасу, черрі та посипаємо сиром.
- Запікаємо 25 хвилин при температурі 220 градусів.
- Перед подачею викладаємо на піцу руколу.
Смачного!