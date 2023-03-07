Не потрібно купувати: легкий варіант домашньої піци

7 березня 2023, 12:45
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Джерело:

Prepisy

Піца – популярна страва, смакувати яку полюбляє кожен. Не обов'язково користуватися послугами доставки, її легко можна приготувати власноруч.

Домашня піца має багато переваг. Не потрібно особливих інгредієнтів – можна скористатися тим, що вже є у холодильнику.

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Також можна самостійно відрегулювати кількість інгредієнтів, аби отримати саме той смак, який вам до вподоби.

Рецепт домашньої піци

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

для тіста:

– 500 грамів борошна + 200 для посипання;
– 5 грамів сухих дріжджів;
– 50 грамів цукру;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– дрібка солі;
– 300 мілілітрів води;

для начинки:

– 1 червона цибуля;
– банка консервованих помідорів;
– кілька помідорів черрі;
– 100 грамів тертого сиру;
– 100 грамів руколи;
– 100 грамів ковбаси (найкраще – пепероні).

Приготування:

  • Усі інгредієнти для тіста з'єднуємо та добре змішуємо. Вимішуємо тісто і залишаємо на 40 хвилин у теплому місці.
  • Знову вимішуємо тісто та ділимо його на 4 – 6 частин.
  • Поверхню присипаємо борошном та розкатуємо тісто. Круг тіста викладаємо на деко з пергаментним папером.
  • На сковорідці злегка обсмажуємо помідори у власному соку, солимо, перчимо та додаємо спеції. Готуємо до утворення соусу.
  • Поливаємо піцу соусом, викладаємо кільця цибулі, ковбасу, черрі та посипаємо сиром.
  • Запікаємо 25 хвилин при температурі 220 градусів.
  • Перед подачею викладаємо на піцу руколу.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська