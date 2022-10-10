Це дуже просто: як приготувати домашнє вершкове масло

Як зробити вершкове масло? Насправді не так важко, як видається на перший погляд: кілька хвилин, лічені інгредієнти – й ваш стіл прикрашає домашній та смачний продукт.

Домашнє масло зробити абсолютно не складно. Вам знадобиться лише один продукт, скляна посудина і трохи часу. Таке доповнення до страв точно вразить рідних.

Читайте Рецепт курячих гомілок в беконі, що ідеально підійдуть до застілля з сім'єю чи друзями

Рецепт домашнього масла

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Домашній продукт завжди найсмачніший / Фото unsplash

Інгредієнти:

500 мілілітрів 30% вершків;

сіль;

літрова банка.

Приготування:

Ретельно вимийте банку та кришку. Влийте вершки і щільно закрийте скляну посудину. Почніть енергійно струшувати посудину, поки не почнуть утворюватися перші грудочки. Продовжуйте процес, поки не утвориться однорідна маса. З 500 мілілітрів вершків виходить приблизно 150 грамів домашнього масла.

Нетипове поєднання

Масло чудово смакує на свіжому хлібі в поєднанні з медом. В осінній сезон його варто додати до страв з лісовими грибами.

У високу миску вилийте вершки і збийте їх міксером на середній швидкості, трохи посоливши. Коли жир відділиться від вершків – утвориться масло. Водяниста частина – це просто пахта.