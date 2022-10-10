Це дуже просто: як приготувати домашнє вершкове масло

10 жовтня 2022 , 18:31
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Джерело:

haps

Як зробити вершкове масло? Насправді не так важко, як видається на перший погляд: кілька хвилин, лічені інгредієнти – й ваш стіл прикрашає домашній та смачний продукт.

Домашнє масло зробити абсолютно не складно. Вам знадобиться лише один продукт, скляна посудина і трохи часу. Таке доповнення до страв точно вразить рідних.

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Рецепт домашнього масла 

Час: 30 хвилин
Порцій: 2

Домашній продукт завжди найсмачніший / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • 500 мілілітрів 30% вершків;
  • сіль;
  • літрова банка.

Приготування:

  1. Ретельно вимийте банку та кришку.
  2. Влийте вершки і щільно закрийте скляну посудину.
  3. Почніть енергійно струшувати посудину, поки не почнуть утворюватися перші грудочки.
  4. Продовжуйте процес, поки не утвориться однорідна маса.
  5. З 500 мілілітрів вершків виходить приблизно 150 грамів домашнього масла.
Інший спосіб приготування
У високу миску вилийте вершки і збийте їх міксером на середній швидкості, трохи посоливши. Коли жир відділиться від вершків –  утвориться масло. Водяниста частина – це просто пахта.

Нетипове поєднання


Масло чудово смакує на свіжому хлібі в поєднанні з медом. В осінній сезон його варто додати до страв з лісовими грибами.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська