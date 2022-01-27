Експерименти над традиціями: готуємо вареники з бананом та шоколадом
27 січня 2022 , 21:21Читать новость на русском
Джерело:papilot
Вареники – класична страва української кухні, знайома кожному з дитинства. Проте коли звична начинка набридає, завжди можна урізноманітнити страву пікантними інгредієнтами.
Найбільш популярними начинками для вареників є сир, капуста, картопля та гриби. Але не бійтесь експериментів та спробуйте приготувати чудові вареники з бананом та шоколадом.
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Якщо у вас є настрій для чогось яскравого та нового – обов’язково спробуйте цей рецепт!
Рецепт вареників з шоколадом і бананами
Час: 1 година
Порцій: 4
- 0,5 літрів теплої води;
- 0,5 кілограмів борошна;
- щіпка солі;
- 4 великих бананів;
- 100 грам молочного шоколаду.
Приготування:
- Для початку натріть шоколад на грубій терці.
- Почистьте банани та наріжте їх тонкими скибочками.
- У велику миску насипте борошно і сіль і поступово додайте воду. Замісіть тісто, а потім розкачайте його у тонкий корж.
- Склянкою або спеціальною формою виріжте з тіста круги.
- До кожного з них додайте банани й шоколад та формуйте вареники. Покладіть вареники в ледь підсолену воду і варіть їх, поки вони не спливуть на поверхню.
- Подавати страву можна з солодкими вершками.