Експерименти над традиціями: готуємо вареники з бананом та шоколадом

27 січня 2022 , 21:21
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Джерело:

papilot

Вареники – класична страва української кухні, знайома кожному з дитинства. Проте коли звична начинка набридає, завжди можна урізноманітнити страву пікантними інгредієнтами.

Найбільш популярними начинками для вареників є сир, капуста, картопля та гриби. Але не бійтесь експериментів та спробуйте приготувати чудові вареники з бананом та шоколадом.

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Якщо у вас є настрій для чогось яскравого та нового – обов’язково спробуйте цей рецепт!

Рецепт вареників з шоколадом і бананами

Час: 1 година
Порцій: 4

Просто та апетитно / Фото pexels

  • 0,5 літрів теплої води;
  • 0,5 кілограмів борошна;
  • щіпка солі;
  • 4 великих бананів;
  • 100 грам молочного шоколаду.

Приготування:

  1. Для початку натріть шоколад на грубій терці.
  2. Почистьте банани та наріжте їх тонкими скибочками.
  3. У велику миску насипте борошно і сіль і поступово додайте воду. Замісіть тісто, а потім розкачайте його у тонкий корж.
  4. Склянкою або спеціальною формою виріжте з тіста круги.
  5. До кожного з них додайте банани й шоколад та формуйте вареники. Покладіть вареники в ледь підсолену воду і варіть їх, поки вони не спливуть на поверхню.
  6. Подавати страву можна з солодкими вершками.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська