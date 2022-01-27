Джамбалая з морепродуктами та курятиною: сучасний погляд на класичну страву
Джерело:Café delites
Нехай вас не лякає дивна назва цієї страви. Зовні вона схожа на знайомий нам плов, але її смак – це фантастичне поєднання різноманітних спецій, морепродуктів, курятини та ковбаси.
Джамбалая – це давня креольська страва, яку готують на основу довгозернистого рису. Подейкують, що назва походить від французького слова jambon, що означає – шинка.
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В класичному рецепті до джамбалаї додають шинку або копчену ковбасу зі свинини (andouille). Сучасні версії страви, кухарі готують з рибою або морепродуктами. Ми дібрали для вас варіант страви з морепродуктами та курячим м'ясом – це неймовірно смачно!
Джамбалая: рецепт з морепродуктами та курятиною
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Фото Café delites
– 2 столові ложки приправи каджун (Slap Ya Mama/Cajun);
– 300 грамів копченої ковбаси зі свинини (andouille);
– 500 грамів курячих стегон без кісток;
– 1 цибулина;
– 1 невеликий зелений болгарський перець;
– 1 невеликий червоний болгарський перець;
– 2 стебла;
– 4 зубчики часнику;
– 400 грамів подрібнених помідорів;
– 1 чайна ложка солі;
– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;
– по 1 чайній ложці сушеного чебрецю і сушеного орегано;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1/4 чайної ложки каєнського перцю;
– 1/2 чайної ложки гострого перцевого соусу;
– 2 чайні ложки вустерського соусу;
– 1 1/2 склянки довгозернистого білого рису;
– 3 склянки курячого бульйону;
– 500 грамів креветок;
– нарізана зелену цибулю;
– подрібнена петрушка для прикраси.
Приготування:
- У великій каструлі розігрійте 1 столову ложку олії. Обсмажте на ній тонкі кружальця ковбаси. Коли вона підрум'яниться – перекладіть її в миску.
- Влийте ще трохи олії та обсмажте невеликі шматочки курятини. Присмачте каджунською приправою. Обсмажене куряче м'ясо перекладіть в окрему мисочку.
- На сковорідці обсмажте дрібно нарізану цибулю, болгарський перець і селеру. Додайте подрібнений часник і готуйте до появи аромату (30 секунд).
- Додайте нарізані кубиками помідори та присмачте сіллю, перцем, чебрецем, орегано, каєнським перцем, гострим перцевим соусом, вустерським соусом і рештою каджунської приправи. Додайте курку та ковбасу. Варіть 5 хвилин, періодично помішуючи страву.
- Додайте в каструлю рис, влийте курячий бульйон та доведіть до кипіння. Зменште вогонь та накрийте кришкою. Варіть страву приблизно 20 – 25 хвилин.
Фото Café delites
- Покладіть креветки поверх страви, обережно перемішайте і накрийте кришкою. Тушкуйте джамбалаю ще 5 – 6 хвилин.
- Подавайте страву з нарізаною зеленою цибулею і петрушкою.
Смачного!